Уплата сбора при ввозе тягача

Необходимо ли нам в данном случае уплачивать сбор за въезд седельного тягача в Беларусь?

Белорусское транспортное предприятие собирается приобрести по договору купли-продажи у польской компании бывший в употреблении седельный тягач. Он будет пересекать пункт пропуска Берестовицу на транзитных номерах с последующей доставкой в г. Минск для помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Поскольку седельный тягач на момент въезда на таможенную территорию Республики Беларусь будет находиться на временных (транзитных) регистрационных номерах, в отношении него необходимо произвести уплату сбора за проезд по территории Беларуси в соответствии с требованиями главы 22 Налогового кодекса (далее – НК) как в отношении транспортного средства иностранного государства.

В соответствии со ст. 221 НК к автомобильным транспортным средствам иностранных государств приравниваются автомобильные транспортные средства с временными (транзитными) регистрационными знаками, выданными в иностранном государстве.

При прохождении автомобильного контроля должностное лицо таможенного органа должно письменно уведомить владельца (пользователя) об условиях уплаты сбора за проезд, если владелец (пользователь) такого транспортного средства признается плательщиком сбора за проезд.

Уплата сбора за проезд производится в белорусских автодорожных пунктах пропуска при прохождении транспортного средства через государственную границу Республики Беларусь либо в пределах расчетного сегмента (60 км от места пересечения границы).

Уплата сбора за проезд производится следующими способами:

– путем внесения наличных денежных средств через организацию связи Министерства связи и информатизации и (или) кассу банка в Беларусь;

– перечисления денежных средств с использованием системы ЕРИП.

Сумма сбора за проезд уплачивается владельцем (пользователем) автомобильного транспортного средства иностранного государства по ставке исходя из размера базовой величины, установленной на день фактической уплаты сбора за проезд.

На грузовой тягач с допустимой общей массой транспортного средства до 12 тонн включительно установлена ставка сбора за проезд – 3 базовые величины, свыше 12 тонн – 5,5 базовых величин (приложение 11 к НК).

При нарушении срока уплаты ставка сбора увеличивается в 20 раз.

Контроль уплаты сбора за проезд по дорогам общего пользования осуществляют таможенные органы Республики Беларусь, а также Транспортная инспекция при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Для самостоятельной уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь в системе «Расчет» (ЕРИП) необходимо последовательно выполнить следующие действия:

в разделе «Платежи» выбрать вкладки:

Система «Расчет» (ЕРИП)

Прочие республиканские услуги

Транспортная инспекция

Проезд по дорогам общего пользования

Затем выбирается одно из следующих подходящих условий оплаты:

1) по номеру разрешения РБ.

Ввести обязательно номер разрешения Республики Беларусь, если для проезда автомобильного транспортного средства по территории Республики Беларусь используется разрешение (дазвол) на международную перевозку грузов автомобильным транспортом, или нерегулярную перевозку пассажиров автобусами, или регулярную перевозку пассажиров автобусами.

Также вводится сумма сбора в белорусских рублях, дата въезда на территорию Республики Беларусь, ставка сбора за проезд в базовых величинах, размер базовой величины в белорусских рублях;

2) по номеру ЗТК (зона таможенного контроля).

В случае, когда для проезда автомобильного транспортного средства по территории Республики Беларусь разрешение не требуется, но уплата сбора за проезд обязательна, введите при наличии номер регистрации предъявления товаров в пункте ввоза (номер ЗТК) в формате ЦЦЦЦЦ/ЦБЦЦЦЦЦЦ (Ц – цифра, Б – буква русского алфавита). Также вводится сумма сбора в белорусских рублях, дата въезда на территорию Республики Беларусь, ставка сбора за проезд в базовых величинах, размер базовой величины;

3) по номеру АТС (при отсутствии номера разрешения и № ЗТК).

В случае, когда разрешение не требуется и номер ЗТК отсутствует, введите регистрационный знак автомобильного транспортного средства.

Также вводится сумма сбора в белорусских рублях, дата въезда на территорию Республики Беларусь, ставка сбора за проезд в базовых величинах, размер базовой величины в белорусских рублях; дополнительные сведения о плательщике (фамилия, имя, отчество водителя или название организации перевозчика).

Затем следует проверить правильность выбранных (введенных) данных и подтвердить совершение платежа.

В платежном документе (квитанции), подтверждающем уплату сбора за проезд, указывается номер разрешения на проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь, выданного иностранному государству на проезд по территории Республики Беларусь. В случае отсутствия номера разрешения указывается номер регистрации предъявления товаров в пункте ввоза или регистрационный знак автомобильного транспортного средства.

Реквизиты для оплаты сборов за проезд иностранных ТС по дорогам общего пользования РБ:

валюта оплаты – бел. руб.;

(974) – бюджетный счет BY54AKBB36029510300020000000;

код назначения платежа – 01800, БАНК ОАО «АСБ «Беларусбанк», код AKBBBY2X, г. Минск;

получатель платежа – Главное управление Министерства финансов РБ по г. Минску.

При оплате следует указывать номер платного разрешения РБ (7 цифр) или уникальный таможенный идентификатор, указанный в штампе таможенного органа (14 символов) (при отсутствии указанных параметров – номер транспортного средства на латинице).

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист