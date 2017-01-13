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№3 (2010) от 13.01.2017

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№3 (2010) от 13.01.2017

13 января 2017 года

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Консультации

Учетная политика – 2017:
выбор способов ведения бухучета

13.01.2017

К началу текущего года не произошло каких-либо существенных изменений в правилах бухгалтерского учета. Однако истек срок применения некоторых нормативных актов, предусматривавших особый порядок учета амортизации, процентов по кредитам, курсовых разниц и убытков. Поэтому в учетной политике на 2017 год остается меньше альтернативных вариантов способов ведения бухучета. В то же время у организаций есть возможность изменить подход к отражению тех или иных операций в бухгалтерском учете и отчетности, если это приведет к более полезному для пользователей представлению информации.

Учетная политика представляет собой совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета, принятую организацией (ст. 1 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», далее – Закон № 57-З).

Организация самостоятельно формирует свою учетную политику и излагает ее в положении об учетной политике, которое подписывается главным бухгалтером, руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, и утверждается руководителем организации (п. 1 ст. 9 Закона № 57-З).

Обязанность по формированию учетной политики возложена на главного бухгалтера, руководителя организации, если он...

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