К началу текущего года не произошло каких-либо существенных изменений в правилах бухгалтерского учета. Однако истек срок применения некоторых нормативных актов, предусматривавших особый порядок учета амортизации, процентов по кредитам, курсовых разниц и убытков. Поэтому в учетной политике на 2017 год остается меньше альтернативных вариантов способов ведения бухучета. В то же время у организаций есть возможность изменить подход к отражению тех или иных операций в бухгалтерском учете и отчетности, если это приведет к более полезному для пользователей представлению информации.

Учетная политика представляет собой совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета, принятую организацией (ст. 1 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», далее – Закон № 57-З).

Организация самостоятельно формирует свою учетную политику и излагает ее в положении об учетной политике, которое подписывается главным бухгалтером, руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, и утверждается руководителем организации (п. 1 ст. 9 Закона № 57-З).

Обязанность по формированию учетной политики возложена на главного бухгалтера, руководителя организации, если он...