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№84 (2091) от 10.11.2017

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№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Учет выручки у индивидуального предпринимателя при переходе с УСН на общую систему налогообложения

10.11.2017

Индивидуальный предприниматель (ИП) применял до 1.01.2017 г. упрощенную систему налогообложения (УСН) без НДС.

С 1.01.2017 г. в связи с превышением лимитов по выручке ИП перешел на общую систему налогообложения с уплатой подоходного налога с физических лиц и НДС.

Каким образом учесть при налогообложении суммы поступающей в 2017 г. оплаты от покупателей продукции, отгруженной им в 2016 г., при применении УСН?

Такие суммы следует включить в налоговую базу подоходного налога по ставке 16% в 2017 г.

Согласно п. 2 ст. 288 Налогового кодекса (далее – НК) при применении УСН выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном п. 6 ст. 156 и ст. 176 НК (без учета положений подп. 4.9 п. 4 данной статьи) для опре...

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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