Скачать свежий номер газеты

№48 (2055) от 30.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9336 руб.

2.1987 руб.

Р (100)

3.2737 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Учет списания испорченных и просроченных товаров

30.06.2017

Использование продукции и товаров, которые испорчены или срок хранения которых истек, законодательство не допускает. Такие активы должны быть вовремя выявлены и списаны в установленном порядке.

Законодательством или другими обязательными правилами может быть определен срок годности – срок, по истечении которого товар считается не пригодным для использования по назначению (п. 1 ст. 442 ГК). При этом товары, на которые установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения этого срока (п. 2 ст. 442 ГК). Поэтому изготовитель или организация оптовой торговли должны передать товары торговым организациям с таким расчетом, чтобы у них было достаточно времени для реализации этих товаров конечным потребителям до истечения установленного срока годности. При этом обычно в договоре поставки указываются соответс...

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Бухучет: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit