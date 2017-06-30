Учет списания испорченных и просроченных товаров

Законодательством или другими обязательными правилами может быть определен срок годности – срок, по истечении которого товар считается не пригодным для использования по назначению (п. 1 ст. 442 ГК). При этом товары, на которые установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения этого срока (п. 2 ст. 442 ГК). Поэтому изготовитель или организация оптовой торговли должны передать товары торговым организациям с таким расчетом, чтобы у них было достаточно времени для реализации этих товаров конечным потребителям до истечения установленного срока годности. При этом обычно в договоре поставки указываются соответс...

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»