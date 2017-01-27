Транспортные документы как транзитная декларация

В соответствии со ст. 182 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) в качестве транзитной декларации могут использоваться транспортные (перевозочные) документы. Однако на границе сотрудники таможенных органов требуют от водителей в бумажном виде транзитные декларации, тем самым лишая возможности следования груза по процедуре транзита на основании транспортных (перевозочных) документов.

Белорусское транспортное предприятие выполняет международные автомобильные перевозки грузов с территории Евросоюза в РФ. На белорусском участке внешней границы водитель для целей доставки груза в РФ должен открыть процедуру таможенного транзита.

При помещении товара под таможенную процедуру таможенного транзита допускается использование в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов (п. 2 ст. 182 ТК ТС). Сведения, которые должна содержать в себе такая транзитная декларация, определены в п. 3 ст. 182 ТК ТС. Основу транзитной декларации при использовании в ее качестве транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов составляет транспортный (перевозочный) документ, а остальные документы являются ее неотъемлемой частью.

При этом транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы могут использоваться в качестве транзитной декларации только при условии...