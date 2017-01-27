Вопрос-ответ
Транспортные документы как транзитная декларация
Белорусское транспортное предприятие выполняет международные автомобильные перевозки грузов с территории Евросоюза в РФ. На белорусском участке внешней границы водитель для целей доставки груза в РФ должен открыть процедуру таможенного транзита.
В соответствии со ст. 182 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) в качестве транзитной декларации могут использоваться транспортные (перевозочные) документы. Однако на границе сотрудники таможенных органов требуют от водителей в бумажном виде транзитные декларации, тем самым лишая возможности следования груза по процедуре транзита на основании транспортных (перевозочных) документов.
Насколько правомерны такие действия?
При помещении товара под таможенную процедуру таможенного транзита допускается использование в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов (п. 2 ст. 182 ТК ТС). Сведения, которые должна содержать в себе такая транзитная декларация, определены в п. 3 ст. 182 ТК ТС. Основу транзитной декларации при использовании в ее качестве транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов составляет транспортный (перевозочный) документ, а остальные документы являются ее неотъемлемой частью.
При этом транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы могут использоваться в качестве транзитной декларации только при условии...
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