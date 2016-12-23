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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

23 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Страхование экспорта в налоговом учете

23.12.2016

Белорусская производственная организация заключила внешнеэкономический договор купли-продажи с болгарской компанией на поставку собственного товара за рубеж. Базис поставки согласно договору – EXW – Минск. Организации застраховала экспортируемый товар.

Имеет ли она право включить страховые взносы в состав затрат, участвующих при налогообложении налогом на прибыль?

Нет, не имеет.

Внешнеторговый договор – договор между резидентом и нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг (Указ Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций»).

Согласно ст. 429 ГК, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законодательством или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. Риск случайной гибели или случайного поврежден...

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