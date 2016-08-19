Штрафы для консультантов…

Налоговая служба Великобритании запустила пуб­личное обсуждение закона о штрафах для тех, кто помогает другим уходить от налогообложения.

Речь идет о налоговых агентах, юристах, финансовых консультантах, посредниках, агентах по регистрации компаний, банках, трастовых управляющих, бухгалтерах и иных профессионалах, предоставляющих услуги в отношении налоговых последствий коммерческих операций, и любых других лиц, которые разрабатывают или помогают в разработке, продвигают и продают способы избежания налогов.

Под ударом также могут оказаться любые лица, предоставляющие подобные услуги и получающие доходы от бенефициаров схем ухода от налогов. В проекте документа отмечается, что, когда конечные пользователи схем получают соответствующую консультацию (чаще всего от юристов), непосредственное исполнение схемы заказывается стороной, имеющей здесь конкретный финансовый интерес. Особое внимание налоговые органы намерены уделять адвокатам, разрабатывающим и предлагающим способы ухода от налогов.

Для лучшего понимания предлагаемого подхода налоговая служба включила в консультационный документ несколько примеров, касающихся разработки, продвижения и продажи схем по уходу от налогов, а также непроявления «разумной степени осторожности» со стороны конечных пользователей таких схем.

Предполагается, что штраф для указанных лиц может достигать 100% суммы налогов, не доплаченных в результате применения способа или схемы ухода от налогов. Точ­ные размеры минимальных и мак­симальных штрафов долж­ны быть определены в течение следующей стадии публичных обсуждений предложения. Текущее обсуждение продлится до 12 октября 2016 г.

Хотя новые санкции для консультантов существуют пока только в проекте, кое-кто из британских юристов уже проявляет осторожность. Как сообщает журнал The Lawyer, одна из крупных юридических фирм получила запрос на проверку и одобрение схемы по уходу от налогов для финансирования киноиндустрии, но партнеры фирмы отказались подписаться под схемой.

Подобный подход выглядит весьма жестким для Беларуси, где за неуплату налогов отвечает сам плательщик, а не его консультанты. Скажем, к ответственности по ст. 243 УК могут привлекаться лица, на которых в соответствии с налоговым законодательством возложены обязанности по исчислению и уплате в налогов, сборов, по представлению в налоговые органы документов налогового учета и (или) отчетности, т.е. руководители и главные бухгалтеры. А те, кто давал им рискованные советы, как «минимизировать» налоговые платежи, не считаются их соучастниками.

Правда, существует гипотетическая возможность подачи гражданского иска с требованием возместить ущерб, нанесенный некачественным оказанием услуг. Но вряд ли здесь можно рассчитывать на успех.