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№46 (2053) от 23.06.2017

24 июня 2017 года

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Компании и рынки
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«Санта Бремор» планирует увеличить выпуск мороженого на 11%

24.06.2017
«Санта Бремор» планирует увеличить выпуск мороженого на 11%

Крупнейший в Восточной Европе мультипроизводитель продуктов питания СП «Санта Бремор» планирует в 2017 г. увеличить выпуск мороженого на 11%. Компания сообщает, что в 2016 году общий объем производства продукции в натуральном выражении составил 84 541 т, доля производства мороженого достигла 8% и перешагнула рубеж в 7 000 т.

Развитие этого направления было продиктовано рядом факторов: нивелированием сезонности рыбного производства, загрузками мощностей собственной дилерской сети, объективное наличие на тот момент неудовлетворенного спроса на рынке. Зимой цех выпускает до 10 т мороженого в сутки, летом — до 60 т.

В 2016 г. общая выручка от реализации всей продукции компании «Санта Бремор» составила 590 890 тыс. BYN. 52% всей продукции, а это почти 43 782 тонны, экспортируется. Благодаря развитой системе дистрибуции и логистики продукция компании представлена в 32 странах мира. Объем экспортной выручки по итогам 2016 г. вырос на 5%, до 350 659 тыс. BYN.

Компания поставляет мороженое на рынки Беларуси, России, Израиля, Молдовы, Грузии, Канады. Уже в этом году планируется освоить рынок еще одной страны – Китая. При этом доля «Санта Бремор» на рынке мороженого в Беларуси составляет 25%.

Справка «ЭГ»: «Санта Бремор» – это совместное белорусско-германское предприятие, один из крупнейших производителей высококачественных продуктов питания в Восточной Европе. Мировой лидер по переработке икры и один из лидеров продаж готовых к употреблению продуктов из рыбы и морепродуктов в России. Сегодня в «Санта Бремор» работает около 5 000 сотрудников. Из них на производстве задействовано более 3 500 человек.

Совокупная годовая производственная мощность компании — 150 тыс. т готовой продукции. В год выпускается около 90 тыс. т продукции. В портфеле компании более 20 торговых марок: Санта Бремор, Русское море, Матиас, Икра №1... Ежегодно выпускается более 900 наименований продуктов в 12 основных категориях.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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