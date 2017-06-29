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№47 (2054) от 27.06.2017

29 июня 2017 года

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Инсайдерам и инвесторам
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С июля в Беларуси могут стать доступны длинные кредиты Европейского инвестбанка

29.06.2017
С июля в Беларуси могут стать доступны длинные кредиты Европейского инвестбанка
Иллюстрация REUTERS

Палата представителей 26 июня ратифицировала рамочное соглашение с Европейским инвестиционным банком (EИБ), которое определило мандат банка при работе в Беларуси. По словам первого заместителя министра экономики Дмитрия Крутого, уже с июля банк может начать работу в Беларуси.

«Таких хороших длинных денег не дает ни один финансовый институт на сегодняшний момент», – заявил, выступая на сессии Палаты представителей первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой. По его словам, эффективная процентная ставка по проектам в Беларуси, если бы их начинали прямо сейчас, колебалась бы в 1,5% максимум.

«Именно у Европейского инвестиционного банка самые льготные условия из всех финансовых учреждений – это кредиты на срок до 25 лет с мораторием на выплату основного долга до 5 лет и ставка обычно колеблется от 1% до 3% максимум. Учтем также долларовую инфляцию на 25 лет... Вы, конечно, понимаете, что это не совсем бесплатные деньги, но это очень и очень комфортные условия. Применяется ставка Euribor плюс небольшая маржа банка... Euribor имеет отрицательное значение (на последнюю дату это минус 0,24%)», – заверил депутатов Дмитрий Крутой.

Представитель Минэкономики рассказал, что еще до ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком белорусская сторона начала переговоры о финансировании проекта реконструкции дороги М7 до границы с Литвой (Минтранс Беларуси запросил 200 млн евро, эксперты ЕИБ убедили, что для реконструкции хватит 80 млн евро), реконструкции водно-очистных сооружений Минска (Минскводоканал запросил 45 млн евро, эксперты ЕИБ изучают проект).

Европейский инвестиционный банк кредитует проекты малого бизнеса. Предполагается, что в качестве его партнера в этой деятельности выступит Беларусбанк. «По крайней мере, первичная оценка Европейским инвестиционным банком возможностей нашего Беларусбанка с точки зрения экспертизы проектов в сфере малого бизнеса удовлетворительная», – сказал Дмитрий Крутой. По его словам, кредитная линия для белорусского малого бизнеса может достигать 100 млн. евро.

Автор публикации: Александр Черняк

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