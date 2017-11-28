Рост зарплаты в октябре продолжился

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в октябре 2017 г. составила 841 BYN, сообщает Белстат. Это на 1,2%, или на 9,7 BYN, больше, чем в сентябре. Таким образом, рост зарплат продолжился, но гораздо медленнее, чем планировалось. Между тем реальная зарплата за 10 месяцев т.г. увеличилась на 4,3% к аналогичному периоду 2016 г.

В частности, в Минске заработки стабильно превышают средний 1000-рублевый уровень, но ни одна из областей не дотягивает до столичного уро­вня, а среднереспубликанский превышен только в Минской области (см. диаграмму). Таким образом, расслоение по регионам сохраняется. Например, в Могилевской области номинальная зарплата в октябре была на 14,5% ниже среднереспубликанской, в Брестской – на 13,4%, Витебской – на 15,6%, Гомельской – на 8,9%.

Номинальная зарплата, превышающая требуемые 1000 BYN, в октябре т.г. отмечена в ряде видов деятельности, в т.ч. «информационные технологии и деятельность в области ин­формационного обслуживания» – 3516,9 BYN, «воздушный транспорт» – 2434,7 BYN, «финансовая и страховая деятельность» – 1275,1, в горнодобывающей промышленности – 1349,1, в нефтепереработке – 1433,8, в производстве химических продуктов – 1412,1BYN. Зарплата по виду деятельности «инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области» достигла 1349 BYN, деятельность в области телекоммуникаций – 1348,4 BYN, в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изы­с­каний, технических испытаний и анализа – 1213, деятельность головных организаций – 1254,2 BYN, в области научных исследований и разработки – 1193,9 BYN, в фармацевтической промышленности – 1094,7 BYN и т.д.

В других сферах деятельности заработки гораздо ниже. Так, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве номинальная зарплата в октябре т.г. составила только 619,5 BYN, в строительстве – 922,7, розничной торговле – 716,4, обрабатывающей промышленности в целом – 926 BYN, в т.ч. в металлургии – 979, в производстве транспортных средств и оборудования – 947,6, пищевой промышленности – 890,9, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 661,4, автомобилестроении – 932,8, образовании – 570,6, здравоохранении – 646,5 BYN.

В то же время реальная заработная плата в промышленности в январе–октябре т.г. по сравнению с январем–октябрем 2016 г. выросла на 7,4% (в т.ч. в горнодобывающей – на 7,4%, обрабатывающей – на 7,2%), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 6,8%, в торговле – на 4,9%, финансовой и страховой деятельности – на 4,2%, в строительстве – на 1,4%, по транспортной деятельности, складированию, поч­товой и курьерской деятельности – на 1,9%, образовании – на 1,2%, здравоохранении – на 0,7%, в нефтепереработке – на 2,1%, а в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – сократилась на 0,5%.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ