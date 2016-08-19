Регистрация и охрана товарных знаков по новым правилам

С 15 июля т.г. вступил в действие Закон от 5.01.2016 № 352-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания» (далее – Закон № 352-З). В основном он был направлен на корректировку Закона от 5.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII).

В свою очередь, в соответствие с новыми нормами Закона № 2181-XII было приведено и Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утв. постановлением Совмина от 28.12.2009 № 1719 (далее – Положение). Кроме того, ГКНТ принято постановление от 29.06.2016 № 1 «Об утверждении форм документов, связанных с правовой охраной товарного знака и знака обслуживания» (далее – постановление № 1), которым внесены изменения в содержание от­дельных форм документов, ис­пользуемых при регистрации товарных знаков и знаков обслуживания (далее – ТЗ).

Хотя в результате процедура регистрации ТЗ и не претерпела радикальных изменений, некоторые новшества заслуживают отдельного внимания.

Составление заявки

При составлении заявки на регистрацию ТЗ необходимо обратить внимание на следующие моменты.

Изменилась форма заявки (новая форма утверждена постановлением № 1). Отличием новой формы является присутствующее в ней примечание, согласно которому вопрос о том, заявляется ли обозначение в черно-белом или цветовом ис­полнении, определяется не заявителем, а патентным органом. В то же время п. 44 Положения предусмотрено, что вариант исполнения заявленного обозначения определяется заявителем. Очевидно, что в этой коллизии приоритет должен отдаваться требованиям Положения. Новацией в отношении обозначений, заявляемых в цветовом исполнении, является и то, что вместо названия используемых цветов, могут указываться их коды в цветовой модели CMYK (субтрактивная схема формирования цвета, используемая в полиграфии для цветной печати).

От заявителя при определении перечня товаров (работ, услуг), в отношении которых регистрируется ТЗ, требуется сгруппировать их по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), действующей на дату подачи заявки.

Обновленное законодательство по-прежнему не предполагает возможности подачи заявки на регистрацию ТЗ в электронной форме. Согласно п. 64 Положения заявка подается в патентный орган непосредственно или направляется по почте. В то же время у заявителя появилась возможность представлять в патентный орган документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, а также доверенность, удостоверяющую полномочия патентного поверенного (если заявка подается патентным поверенным), как одновременно с подачей заявки, так и в течение 2 месяцев после ее подачи.

Процедура регистрации

Процедура регистрации ТЗ не претерпела радикальных изменений, оставаясь проверочной и состоящей из двух экспертиз: предварительной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения. Тем не менее стоит обратить внимание на отдельные изменения, призванные в определенной мере упростить и сделать ее более удобной для заявителя.

Во-первых, законодательно установлен предельный срок проведения экспертизы заявленного обозначения, составляющий два года с даты принятия заявки к рассмотрению.

Во-вторых, существенным новшеством процедуры регистрации стала публикация сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и принятой к рассмотрению, на официальном сайте патентного органа в сети Интернет. Основное значение такой публикации состоит в заблаговременном информировании заинтересованных лиц о предполагаемой регистрации соответствующего обозначения в качестве ТЗ. В то же время следует обратить внимание, что лица, чьи законные интересы могут быть затронуты регистрацией ТЗ (владельцы кон­курирующих ТЗ, иных средств индивидуализации, произведений, используемых в заявленном обозначении, и т.п.), по-прежнему не будут иметь возможности препятствовать такой регистрации на стадии проведения экспертизы заявленного на регистрацию обо­значения, а смогут лишь оспаривать вынесенное патентным органом решение о регистрации.

В-третьих, в Закон № 2181-XII включена новая ст. 141, посвященная восстановлению пропущенных сроков, связанных с процедурой регистрации ТЗ (сроков предоставления требуемых патентным органом документов, заявления ходатайства о повторной экспертизе, а также обжалования решения патентного органа).

Обращаясь за регистрацией, следует обратить внимание на изменения, которые произошли в перечне оснований для от­каза в регистрации ТЗ. В частности, расширена сфера применения запрета на регистрацию обозначений, представляющих собой знаки или указания, используемые для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, – действующая норма устанавливает за­прет на регистрацию обозначений, не только состоящих из таких знаков и указаний, но и обозначений, в которых такие знаки и указания занимают доминирующее положение.

Более существенным пред­ставляется новый подход к разрешению конфликта между обозначением, заявляемым на регистрацию в качестве ТЗ, и охраняемым промышленным образцом, обладающим более ранним приоритетом. Данный вопрос является актуальным в связи с тем, что регистрируемые в качестве ТЗ изобразительные и объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, могут охраняться как промышленные образцы, в качестве которых патентуются художественные или художественно-­конструкторские решения, определяющие внешний вид изделий. В отличие от ранее действовавшей нормы, называвшей в качестве основания для отказа в регистрации лишь тождественность конфликтующих объектов, новая редакция ст. 5 Закона № 2181-XII учитывает также ситуацию их возможного сход­ства до степени смешения. При этом в отношении столкновения с промышленным образцом сделано уточнение о том, что речь должна идти о регистрации обозначения в отношении однородных товаров.

С основаниями для отказа в регистрации ТЗ связано расширение полномочий патентного органа в рамках проведения экспертизы заявленного обозначения. Согласно новой редакции п. 1 ст. 10 Закона № 2181-XII в ходе экспертизы патентный орган должен будет проверять не только отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации и отсутствие конфликта с уже зарегистрированными или ранее заявленными на регистрацию ТЗ, но также и отсутствие конфликта заявленного обозначения с охраняемым или заявленным на регистрацию с более ранним приоритетом наименованием места происхождения товара.

Говоря о процедуре регистрации ТЗ, нужно обратить внимание на переходную норму: согласно ст. 3 Закона № 352-З заявки на регистрацию ТЗ, рассмотрение которых не завершено до даты вступления в силу этого Закона, рассматриваются патентным органом в порядке, действовавшем до вступления в силу Закона № 352-З. Данная норма означает, что все заявки на регистрацию ТЗ, поданные до 15 июля 2016 г., должны рассматриваться в соответствии с нормами ранее действовавшей редакции Закона № 2181-XII.

Распоряжение правом на ТЗ

Серьезные изменения произошли в нормах, регулирующих договорные отношения по поводу ТЗ. Наиболее существенные изменения, относящиеся к лицензионным договорам о предоставлении права пользования ТЗ, включены в ГК, ст. 1023 которого предусматривает, что по требованиям, предъявляемым к качеству товаров, работ и (или) услуг лицензиата, на которых (в отношении которых) применяется ТЗ лицензиара, лицензиар несет субсидиарную ответственность.

Введение в законодательство нормы, устанавливающей субсидиарную ответственность лицензиара, предоставившего право использования своего ТЗ третьему лицу, по требованиям, предъявляемым к качеству товаров этого третьего лица, маркируемых предоставленным по лицензии ТЗ, обусловлено рядом причин. Во-первых, установление ответственности лицензиара за качество товара, вводимого в гражданский оборот с использованием его ТЗ, будет стимулировать владельца ТЗ осуществлять реальный конт­роль за качеством товаров (работ, услуг) лицензиата. Во-вторых, установление субсидиарной ответственности лицензиара будет способствовать более эф­фективной защите прав потребителей.

Защита прав

Радикальные изменения претерпели нормы, посвященные гражданско-правовой защите исключительного права на ТЗ.

Уточнены субъекты, имеющие право обращаться за защитой нарушенного исключительного права на ТЗ. Таковыми могут быть либо владелец ТЗ, либо, если право использования ТЗ предоставлено по договору исключительной лицензии, лицензиат. Четкое закрепление в Законе № 2181-XII нормы, предоставляющей лицензиату, за­ключившему договор исключительной лицензии, возможность самостоятельно обращаться за защитой своего права использовать ТЗ, а также требовать применения в отношении нарушителей предусмотренных законодательством мер ответственности, обусловлено тем, что данная норма необходима для обеспечения экономической функции исключительной лицензии, пред­полагающей, что лицензиат является единственным лицом, которому предоставлено право использования объекта лицензии.

Изменился и механизм изъятия из гражданского оборота контрафактных товаров. Новая редакция ст. 29 Закона № 2181-XII предусматривает, что правообладатель может требовать изъятия из гражданского оборота конт­рафактных товаров, этикеток, упаковок товаров только в случае невозможности удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно примененных ТЗ или обозначения, сходного с ним до степени смешения. При этом новая редакция данной нормы с изъятием из гражданского оборота контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров связывает их уничтожение, т.е. уничтожение изъятых конт­рафактных товаров (этикеток, упаковок) становится обязательным.

Кроме того, существенно изменились нормы, определяющие возможные меры имущественной ответственности лица, нарушившего исключительное право на ТЗ. Как и ранее, правообладатель может требовать возмещения убытков. Помимо этого, в новой редакции ст. 29 Закона № 2181-XII предусмотрена альтернатива требованию возмещения убытков – владелец ТЗ или лицо, которому предоставлено право использования ТЗ по договору исключительной лицензии, могут требовать выплаты компенсации в размере от 1 до 50 000 БВ, определяемом судом с учетом характера нарушения.

Автор публикации: Сергей ЛОСЕВ, кандидат юридических наук, доцент