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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ
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Регистрация бартерного договора

24.11.2017

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) заключило товарообменный (бартерный) договор с юридическим лицом – нерезидентом.

Необходима ли регистрация сделки?

В соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 178) регистрация сделки – это проставление на документе (документах), посредством которого оформлено заключение внешнеторгового договора, оттиска штампа банка с указанием регистрационного номера сделки и заверением его подписью уполномоченного работника банка (при электронном документообороте – указание регистрационного номера сделки и заверение его электронной цифровой подписью). При этом под внешнеторговым договором понимается договор между резидентом и нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

Согласно подп. 1.11 п. 1 Указа № 178 по каждому внешнеторговому договору, предусматривающему возмездную передачу товаров, общая стоимость которых с учетом приложений и дополнений к нему составляет 3000 EUR в эквиваленте и более, экспортер (импортер) обязан до даты отгрузки (поступления) товаров либо проведения (поступления) платежей зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера), в порядке, установленном Нацбанком.

Кроме того, в п. 85 приложения к письму Нацбанка от 8.01.2013 № 22-31/2 «О комментариях к форме отчетности 2209» (далее – письмо № 22-31/2) особо отмечено, что товарообменный (бартерный) договор требует регистрации.

Таким образом, регистрация сделки внешнеторгового товарообменного (бартерного) договора необходима.

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО «Арцингер и партнеры»

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