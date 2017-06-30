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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Консультации

Расходы на гарантийный ремонт в бухучете

30.06.2017

Рассмотрим особенности бухгалтерского учета расходов на гарантийный ремонт у организации-производителя и торговых организаций.

Установление гарантийного срока, в течение которого организации-производители безвозмездно устраняют недостатки реализованных потребителям товаров, может быть обусловлено требованиями законодательства и сбытовой политикой предприятия.

Если законодательством или договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям качества, в течение календарного срока, установленного в днях, месяцах, годах, либо наработки, установленной в часах, циклах срабатываний, километрах пробега или иных аналогичных показателях гарантийного срока (п. 2 ст. 440 ГК). При этом гарантия качества то...

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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