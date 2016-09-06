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№68 (1975) от 06.09.2016

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№68 (1975) от 06.09.2016

05 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Работники по распределению и подоходный налог

06.09.2016

1. В организацию в августе 2016 г. по распределению после окончания вуза принято 2 молодых специалиста (для них эта организация является местом основной работы). В сентябре 2016 г. они по месту работы получили денежную помощь в размере 100 BYN. В представленной одним из специалистов справке о размере стипендии указана сумма 82 BYN. Другой специалист стипендию не получал, и в справке указан размер социальной стипендии – 40 BYN. Надо ли организации как налоговому агенту с указанной помощи удержать и перечислить подоходный налог?

Нет, не надо.

При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форма...

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