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№3 (2010) от 13.01.2017

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№3 (2010) от 13.01.2017

13 января 2017 года

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Работа в СНГ

13.01.2017

Основные показатели социально-демографической статистики по безработице: спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда в 2016 г. (на конец ноября) опубликовал Межгосударственный статистический комитет СНГ.

По обобщенным данным на рынке труда стран СНГ сложился дефицит рабочих мест. Во всех странах, за исключением России и Беларуси, безработных в разы больше, чем вакансий. Ситуация в остальных странах СНГ противоположная:

Страна

Кол-во безработных, тыс. чел.

Уровень безработицы, % к численности экономически активного населения

Кол-во вакансий, заявленных в службы занятости, тыс. ед.

В % к соответствующему месяцу 2015 г.

Азербайджан

33,4

0,7

10,8

79,2

Армения

81

-

1,6

87,1

Беларусь

35,8

0,8

35,5

120,9

Казахстан

64,6

0,7

37,7

228,8

Кыргызстан

55,9

2,2

6,8

106,9

Молдова

25,4

1,9

8,4

113

Россия

847,9

1,1

1267,2

105

Таджикистан

54,8

2,4

8,5

112,8

Украина

337,9

-

53,3 тыс.

-

 

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