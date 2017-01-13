Интеграция
Работа в СНГ
Основные показатели социально-демографической статистики по безработице: спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда в 2016 г. (на конец ноября) опубликовал Межгосударственный статистический комитет СНГ.
По обобщенным данным на рынке труда стран СНГ сложился дефицит рабочих мест. Во всех странах, за исключением России и Беларуси, безработных в разы больше, чем вакансий. Ситуация в остальных странах СНГ противоположная:
|
Страна
|
Кол-во безработных, тыс. чел.
|
Уровень безработицы, % к численности экономически активного населения
|
Кол-во вакансий, заявленных в службы занятости, тыс. ед.
|
В % к соответствующему месяцу 2015 г.
|
Азербайджан
|
33,4
|
0,7
|
10,8
|
79,2
|
Армения
|
81
|
-
|
1,6
|
87,1
|
Беларусь
|
35,8
|
0,8
|
35,5
|
120,9
|
Казахстан
|
64,6
|
0,7
|
37,7
|
228,8
|
Кыргызстан
|
55,9
|
2,2
|
6,8
|
106,9
|
Молдова
|
25,4
|
1,9
|
8,4
|
113
|
Россия
|
847,9
|
1,1
|
1267,2
|
105
|
Таджикистан
|
54,8
|
2,4
|
8,5
|
112,8
|
Украина
|
337,9
|
-
|
53,3 тыс.
|
-