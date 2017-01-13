Работа в СНГ

Основные показатели социально-демографической статистики по безработице: спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда в 2016 г. (на конец ноября) опубликовал Межгосударственный статистический комитет СНГ.

По обобщенным данным на рынке труда стран СНГ сложился дефицит рабочих мест. Во всех странах, за исключением России и Беларуси, безработных в разы больше, чем вакансий. Ситуация в остальных странах СНГ противоположная: