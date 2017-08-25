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№66 (2073) от 05.09.2017

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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Итоги
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Промышленность восстанавливает экспорт

25.08.2017

За 6 месяцев 2017 г. экспорт товаров организаций Минпрома составил 1971,7 млн. USD. Это на 35,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в министерстве. Сальдо внешней торговли товарами положительное – 1008,3 млн. USD, что на 220 млн. больше, чем годом ранее.

В I полугодии т.г. продукция предприятий Минпрома экс­портировалась в 91 страну мира. Экспорт осуществляется с учетом экономической эффективности, а также с целью сохранения присутствия на традиционных рынках и расширения гео­графии стран дальнего зарубежья. В частности, по­ставки в Российскую Федерацию выросли на 39,5%, а в страны СНГ (без учета России) – на 56,2%. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 21,3%, в т.ч. в страны Европы – на 10,3%, Азии – 62,7%, Африки – в 3,2 раза. Экспорт товаров на новые перспективные рынки (46 стран) составил в январе–июне т.г. 168,1 млн. USD – 8,5% в общем объеме экспорта Мин­прома.

В товарной структуре экс­порта по итогам I полугодия т.г. отмечается рост поставок производимой подведомственными машиностроительными организациями техники как в натуральном, так и в стоимост­ном выражении: тракторы, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (включая комбайны), автомобили грузовые (включая карьерные самосвалы и седельные тягачи).

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