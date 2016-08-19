Промышленность должна быть безопасной

Для реализации требований Закона от 5.01.2016 № 354-З «О промышленной безопасности» (далее – Закон № 354-З), вступившего в силу с 15 июля 2016 г., разработано несколько нормативных актов, регламентирующих отдельные вопросы обеспечения промышленной безопасности.

Как получить звание эксперта

Постановлением Совмина от 5.08.2016 № 614 «О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности» (далее – постановление № 614) утверждено Положение о порядке аттестации экспертов в области промышленной безопасности (далее – Положение об аттестации). В соответствии с ним аттестация экспертов в области промышленной безопасности проводится аттестационной комиссией Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС.

При этом к претендентам на звание эксперта в области промышленной безопасности предъявляются следующие требования:

1) наличие высшего образования, соответствующего, как правило, области аттестации экспертов в области промышленной безопасности согласно приложению 1, и стажа работы в качестве технического руководителя или специалиста в заявленной области аттестации не менее 3 лет. Исключение составляет случай, когда профиль образования, определяемый комиссией в соответствии с Общегосударственным классификатором РБ ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утв. постановлением Минобразования от 2.06.2009 № 36, не совпадает с заявленной областью аттестации. В подобной ситуации претендент должен иметь стаж работы в качестве технического руководителя или специалиста в заявленной области аттестации не менее 5 лет;

2) повышение квалификации в заявленной области аттестации в учреждении образования не реже одного раза в 5 лет;

3) наличие сертификата компетентности по визуальному методу неразрушающего контроля не ниже второго уровня в производственном секторе (конт­роль оборудования, машин и сооружений до эксплуатации и в процессе эксплуатации) – для претендентов, аттестуемых на проведение технического освидетельствования потенциально опасных объектов;

4) при первичном прохождении аттестации эксперта в области промышленной безопасности – прохождение претендентом стажировки под руководством эксперта в области промышленной безопасности, имеющего стаж работы не менее 5 лет в заявленной области аттестации, с принятием участия в проведении не менее 3 экспертиз промышленной безопасности (технических освидетельствований потенциально опасных объектов – для претендентов, аттестуемых на проведение технического освидетельствования дан­ных объектов) в заявленной области аттестации.

Для прохождения претендентом, являющимся работником юридического лица, стажировки данное юридическое лицо обращается в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС (далее – Госпромнадзор) или организацию, имеющую разрешение на право проведения экспертизы промышленной безопасности или разрешение на право проведения технического освидетельствования, выданное Госпромнадзором. При этом юридическим лицом, с которым претендент состоит в трудовых отношениях, представляются в Госпромнадзор заявление о проведении аттестации по форме согласно приложению 2 к Положению об аттестации и иные документы, предусмотренные в п. 20.2 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Аттестационный экзамен проводится в порядке, определяемом Госпромнадзором, по мере укомплектования группы претендентов по области аттестации, но не реже одного раза в месяц, а по его результатам в день аттестации комиссией принимается решение об аттестации или отказе в аттестации эксперта в области промышленной безопасности. Информация о принятом решении размещается на официальном сайте Госпромнадзора в сети Интернет в 3-дневный срок с даты принятия соответствующего решения. В случае принятия решения об аттестации комиссией оформ­ляется удостоверение эксперта в области промышленной безопасности, срок действия которого 5 лет.

Претендент, не сдавший аттестационный экзамен, допускается к повторной сдаче не ранее чем через один месяц со дня принятия комиссией соответствующего решения.

В случае принятия решения об аттестации комиссией оформляется удостоверение эксперта в области промышленной безопасности по форме согласно приложению 3 к Положению об аттестации, которое выдается лично эксперту в области промышленной безопасности под его роспись в журнале регистрации выдачи удостоверений при предъявлении им документа, удо­стоверяющего личность, и действует в течение 5 лет.

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности

Постановлением № 614 также утверждены Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности (далее – Положение об экспертизе) и перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности (далее – перечень).

Положение об экспертизе определяет порядок проведения экспертизы промышленной безопасности, случаи и сроки ее проведения, требования к форме заключения экспертизы промышленной безопасности.

Экспертиза в отношении опасных производственных объектов проводится:

– после их ввода в эксплуатацию при достижении проектной мощности опасного производственного объекта, а также в процессе эксплуатации, но не реже одного раза в 10 лет;

– после ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте до возобновления его эксплуатации.

При условии, если техническими регламентами Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза не установлена иная форма оценки соответствия потенциально опасных объектов и (или) технических устройств, включенных в перечень, утвержденный постановлением № 614, экспертиза проводится в отношении:

1) потенциально опасных объектов, включенных в указанный перечень:

– после проведения работ по изменению конструкции, замене материалов несущих элементов либо восстановительного ремонта в результате аварии на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте до возобновления их эксплуатации;

– до начала эксплуатации потенциально опасных объектов, в т.ч. изготовленных для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран ЕАЭС, произведенных или ввезенных на территорию Беларуси для реализации инвестиционных проектов, бывших в эксплуатации и ввезенных на территорию Беларуси для дальнейшего использования;

2) технических устройств, включенных в указанный перечень:

– изготовленных для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран ЕАЭС, – до начала эксплуатации;

– произведенных или ввезенных на территорию Беларуси для реализации инвестиционных проектов, – до начала эксплуатации.

Отметим, что согласно перечню к потенциально опасным объектам отнесены: объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9; аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 кг; оборудование, работающее под избыточным давлением; подъемные сооружения; горные выработки диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся подземные горные работы; карьеры, разрезы по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. до 300 тыс. м3 в год и т.д.

Декларация промышленной безопасности

Кроме вопросов экспертизы промышленной безопасности, постановлением Совмина от 10.08.2016 № 627 (далее – постановление № 627) утверждено Положение о порядке разработки, оформления и пред­ставления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций (далее – Положение о декларации).

Декларация промышленной безопасности (далее – декларация) разрабатывается на опасные производственные объекты I и II типов опасности (далее – опасные производственные объекты), оформляется в 2 экземплярах и утверждается руководителем субъекта промышленной безопасности.

Для внесения сведений в государственный реестр опасных производственных объектов один экземпляр декларации представляется в Госпромнадзор. Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность второго экземпляра декларации и исключить доступ к ней посторонних лиц в порядке, установленном законодательством о служебной информации ограниченного распространения.

В свою очередь, Госпромнадзор ведет учет деклараций в журнале учета деклараций промышленной безопасности по форме согласно приложению к постановлению № 627, который оформляется на бумажном носителе и в электронном виде. Журнал, который ведется на бумажном носителе, должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью руководителя Госпромнадзора.

Декларация состоит из нескольких разделов. В частности, раздел «Общие сведения» должен содержать:

1) сведения о субъекте промышленной безопасности – наименование и место нахождения юридического лица, его банковские реквизиты или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, учетный номер плательщика, а также их контактные телефоны, адрес электронной почты;

2) краткий перечень основных направлений деятельности субъекта промышленной безопасности, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта;

3) обоснование разработки декларации, включающее тип опасности опасного производственного объекта, перечень его составляющих, его аппаратурное оформление с указанием количества и наименования опасных веществ, на основании наличия которых на опасный производственный объект требуется разработка декларации;

4) сведения о месте нахождения опасного производственного объекта, в т.ч.:

– адрес его места нахождения;

– краткая характеристика местности, на которой размещается опасный производственный объект, в т.ч. данные о топографии и природно-климатических условиях с указанием возможности возникновения опасных природных явлений;

– план расположения опасного производственного объекта на топографической карте и сведения о размерах и границах территории, запретных, санитарно-защитных и охранных зонах опасного производственного объекта;

5) сведения о работниках субъекта промышленной безопасности, иных физических лицах, на которых может быть оказано воздействие при аварии на опасном производственном объекте, в т.ч. общая численность:

– работников субъекта промышленной безопасности, находящихся на опасном производственном объекте, а также данные о максимальной численности работающей смены;

– работников других объектов субъекта промышленной безопасности, размещенных в санитарно-защитных и охранных зонах опасного производственного объекта;

– иных физических лиц, которые могут оказаться в зонах действия поражающих факторов, – работники организаций и других объектов, расположенных в непосредственной близости от опасного производственного объекта, лица, которые могут находиться на внешних транспортных коммуникациях (железнодорожный транспорт, автомобильные дороги), население, проживающее в этих зонах.

Раздел 2 «Результаты анализа состояния промышленной безопасности» декларации включает в себя:

– сведения об опасных веществах, их наименование, степень их опасности и характер воздействия на организм человека и окружающую среду, в т.ч. при возникновении аварии;

– общие сведения о технологическом процессе;

– сведения о результатах анализа риска аварий.

В раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности» должны быть включены сведения:

– об обеспечении соблюдения требований норм законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта;

– о мерах по обеспечению готовности субъекта промышленной безопасности к локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, их последствиях.

Кроме того, в декларации должны присутствовать раздел 4 «Ситуационные планы», включающий графическое изображение зон действия поражающих факторов для наиболее опасных составляющих и (или) производственных участков опасного производственного объекта, и раздел 5 «Выводы», содержащий перечень наиболее опасных составляющих и (или) производственных участков опасного производственного объекта с указанием рассчитанных показателей риска, перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска, перечень основных мер, направленных на уменьшение риска, и обобщенную оценку мер по обеспечению соблюдения требований норм законодательства в области промышленной безопасности и достаточности мер по предупреждению аварий и инцидентов на опасном производственном объекте.

Пересмотр декларации осуществляется субъектом промышленной безопасности в случаях, предусмотренных в ч. 13 ст. 28 Закона № 354-З. Если в результате пересмотра декларации:

– возникает необходимость внесения в нее изменений и (или) дополнений, разрабатывается новая декларация в порядке, установленном Положением о декларации;

– отсутствует необходимость внесения в нее изменений и (или) дополнений, разработка новой декларации не требуется.

Руководитель субъекта промышленной безопасности проставляет на титульном листе декларации отметку о дате ее пересмотра. Для внесения сведений о декларации в государственный реестр опасных производственных объектов уведомление о дате пересмотра декларации представляется в Госпромнадзор.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь поручено в 3-месячный срок принять меры по реализации постановления № 627, которое вступает в силу после его официального опубликования.

Автор публикации: Александр ГАНАГО