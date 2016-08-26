Проезд оплачен

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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Компании и рынки
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26.08.2016

Компания Uber получила более 1,2 млрд. USD убытка по итогам 6 месяцев 2016 г., сообщает Bloomberg. Основная статья расходов для компании – выплаты водителям.

Uber Technologies, создавшая сервис по вызову такси, не является публичной компанией, но каждые 3 месяца раскрывает свои показатели на конференц-call с инвесторами. На одной из них финансовый директор Uber Гаутам Гупта признал, что убыток компании во II квартале вырос, в т.ч. в США, где у компании в январе-марте была прибыль. При этом основная статья расходов компании — это выплаты водителям Uber.

По данным источников Bloomberg, по итогам I квартала убытки Uber без учета налогообложения и других выплат составили 520 млн. USD, а во втором вырос до 750 млн., в т.ч. 100 млн. – на основном рынке компании — в США. Это означает, что потери Uber в I полугодии текущего года составили не менее 1,27 млрд., подсчитал Bloomberg.

Напомним, деятельность Uber в ряде стран вызвало недовольство конкурентов – таксистов, работающих по традиционным правилам, а также застигла врасплох государственных регуляторов, затруднившиеся сразу оценить правовой и налоговый статус инновационной схемы. Теперь эти пробелы восполняются. Например, в Беларуси выплаты, причитающиеся Uber за посреднические услуги, оказываемые белорусским перевозчикам планируется обложить в следующем году НДС (см. «ЭГ» № 58 от 2.08.2016 https://neg.by/novosti/otkrytj/uslugi-uber--ochevidnoe----oblagaemoe?highlight=uber). Вероятно, на доходах компании это тоже скажется.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ

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