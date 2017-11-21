Продлено лицензирование экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС

Постановлением Совмина от 15.11.2017 № 851 про­длено действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории ЕАЭС, впервые введенное в мае 2016 г. Ранее в нашей стране периодически устанавливался полный запрет на вывоз этого сырья.

Экспорт регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов), классифицируемых в товарной позиции 4707 ТН ВЭД ЕАЭС и происходящих с территории Беларуси, будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном «Беллесбумпром». Ранее выдача лицензий согласовывалась еще и с Минстройархитектуры.

Ограничения по-прежнему не распространяются на вывоз макулатуры в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию, так как с этими странами Беларусь подписала соглашения о свободной торговле.

В свою очередь, концерн «Беллесбумпром» будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт макулатуры при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза только при наличии заключенного между концерном и организацией соглашения об условиях поставок макулатуры.

Постановлением № 851 так­же внесено соответствующее до­полнение в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Необходимость продления лицензирования экспорта макулатуры в Беллесбумпроме объясняют сохраняющимся недостатком макулатурного сырья на внутреннем рынке для загрузки производственных мощностей целлюлозно-бумажных пред­приятий страны. За время действия предыдущих «ограничительных» постановлений ситуация с обеспеченностью этим сырьем стабилизировалась. В частности, за счет увеличения загрузки производственных мощ­ностей улучшились финансово-экономические показатели перерабатывающих предприятий: на предприятия концерна было поставлено 118,6 тыс. т макулатуры, что позволило увеличить загрузку производственных мощностей с 55,3 до 64,3%, дополнительно выпустить продукции на 19,2 млн. BYN и нарастить экспорт товаров на 5,8 млн. USD. В то же время резервы для увеличения объемов переработки макулатуры сохраняются, чем и вызвано принятие постановления № 851.

По данным Минжилкомхоза, за январь–июль 2017 г. в Беларуси фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. т отходов бумаги и картона, поэтому принятие дальнейших мер по обеспечению предприятий сырьем для переработки целесообразно. В Беллесбумпроме отмечают, что на его предприятиях осуществляется переработка макулатуры в продукцию с гораздо более высокой добавленной стоимо­стью. Так, при продаже на экс­порт 1 тыс. т макулатуры страна получает выручку в 175 тыс. USD. При этом переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 т бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка ориентировочно составит уже 323 тыс. USD, что почти в 2 раза больше.

МИДу поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер и проинформировать Исполком СНГ о принятии постановления № 851. Контроль за соблюдением указанной ог­раничительной меры возложен на ГТК.

Постановление № 851 вступило в силу 16 ноября т.г. и будет действовать в течение 6 месяцев, до 16 мая 2018 г.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ