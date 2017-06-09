Логистика
На рынке транспортно-логистических услуг растут объемы и затраты
Из 41 логистического центра, работающего в Беларуси, 11 – государственные. Остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных компаний. При этом наблюдается высокая концентрация операторов и объемов оказываемых услуг в столице и Минской области, доминирование отдельных предприятий с участием государства, а также рост объемов услуг и затрат операторов.
Общая складская площадь 30 логистических центров за прошлый год выросла в 1,5 раза, до 630,9 тыс. м2. При этом площадь складов временного хранения и таможенных складов сократилась на 39,2%, до 260,1 тыс. м2, а их число – с 34 до 24, складов общего пользования – выросла на 19,4%, до 331,5 м2, а прочих, включая контейнерные площадки, – на 7%, до 38,2 тыс. м2. 39% складских площадей используются для таможенных операций, что свидетельствует о том, что в основном логистические центры ориентированы на внутренние грузопотоки.
По данным статистики, объем логистических и транспортно-экспедиционных услуг в 2016 г. составил 3,17 млрд. BYN, или 1,42 млрд. USD (рост к 2015 г. на 40,8%), в т.ч. логистических – 246,5 млн. (+57,2%), из них в транспортно-логистических центрах – 80,6 млн., в оптово-логистических – 16,3 млн., в других центрах – 1,4 млн. BYN.
Объем оказанных логистических услуг по обработке транзитных грузов на территории Беларуси составил 59,7 млн. BYN (128,1%).
Объем транспортно-экспедиционных услуг достиг 2,93 млрд. BYN (рост за год на 40,1%), в т.ч. автомобильным транспортом – 1,51 млрд. BYN, внутренним водным, морским – 138,1 млн., железнодорожным – 1,22 млрд., воздушным – 51 млн. BYN. Импорт услуг составил 938,7 млн. BYN (72,6%).
Рентабельность логистических центров и операторов колеблется от 10 до 55%, причем у логистических операторов, использующих арендованные площади, – 10–25%, у владельцев логистических центров – 55%.
Выручка экспедиторов росла гораздо быстрее, чем у транспортников, – на 85,3%, до 352,6 млн. BYN, что свидетельствует о росте их вознаграждений. Это также служит признаком повышения деловой активности экспедиторов и их роли в логистических цепочках на внутренних и внешних рынках.
Транспортно-экспедиционными компаниями и логистическими центрами было обработано 506,3 тыс. т грузов (на 21,1% больше, чем в 2015-м). При этом затраты по содержанию логистических центров выросли на 43,8%, до 40,7 млн. BYN (143,8%), а связанные с оказанием логистических услуг – всего на 3,7%, до 137,1 млн. BYN.
Средний доход с 1 м2 складских площадей в логистическом центре за год увеличился с 2,3 тыс. до 3,2 тыс. BYN, а затраты на содержание 1 м2 – почти в 4,6 раза: с 1,2 тыс. BYN до 5,5 тыс. Заметим, что в 2015 г. по сравнению с 2014-м эти затраты выросли в 1,7 и 1,4 раза соответственно. Такая динамика свидетельствует о росте прямых и косвенных затрат эксплуатантов логистических центров. При этом сами операторы предлагают наиболее простые и ограниченные пакеты своих услуг, что искусственно сдерживает развитие комплексности сервиса. Это, в свою очередь, объясняется ухудшением экономического состояния потенциальных клиентов и нехваткой у них средств для увеличения количества и объема возможных логистических услуг. В основном логистические центры используются для обработки внутренних грузопотоков (например, сетевых ритейлов), а не для обслуживания международных транзитных грузов.
Парк автомобильных грузовых транспортных средств увеличился с 637 единиц в 2015 г. до 946 в 2016-м, количество железнодорожных вагонов всех типов – уменьшилось с 926 до 818, а прочих грузовых транспортных средств (несамоходные, погрузчики, ричтраки) – с 308 до 45. Это свидетельствует о тенденции по отказу транспортно-экспедиционных организаций от собственного парка вспомогательного специализированного оборудования, складской или специализированной техники, чтобы сократить себестоимость и повысить свою конкурентоспособность.
Больше всего в 2016 г. транспортно-экспедиционных организаций концентрировалось в Минске и Минской области. Распределение по регионам представлено на графике.
Наибольшая доходность компаний, оказывающих логистические и транспортно-экспедиционные услуги, наблюдается в Минске (2,22 млн. BYN в год) и Минской области (1,7 млн. BYN). В остальных регионах она гораздо ниже, в т.ч. в Витебской и Гродненской областях – по 1,3 млн. BYN, что свидетельствует о снижении там объемов экспорта.
Оценочный рейтинг 50 транспортно-экспедиционных организаций по объему оказанных логистических и транспортно-экспедиционных услуг представлен в таблице 1.
Таблица 1
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
1
|
РУП «Белинтертранс – транспортно- логистический центр» БелЖД
|
26
|
СООО
«М&М Милитцер &Мюнх»
|
2
|
ООО «Авантрейл»
|
27
|
ООО «Вестинтертранс»
|
3
|
ЧТУП «Авантрейл-М»
|
28
|
С ООО «Трансрэйл-БЧ»
|
4
|
РУП «Белтаможсервис»
|
29
|
СООО «Весттранслайн»
|
5
|
ЧТУП «ИЯН»
|
30
|
ООО «БелКазТранс»
|
6
|
ЗАО «Белтехэкспорт»
|
31
|
ЧУП «ДублТранс»
|
7
|
ООО «Дженти-Спедишн»
|
32
|
ООО «Восанаевротранс»
|
8
|
ООО «Автопромснаб-Спедишн»
|
33
|
СООО «ВИПТРАНС-СПЕДИШН»
|
9
|
ООО «ТрансГруппЛогистик»
|
34
|
СП ООО «Транзит»
|
10
|
ООО «Крафттранс»
|
35
|
ООО «Элдиэн групп»
|
11
|
ИУП «Градалогистик»
|
36
|
УП «Белвнешпромсервис»
|
12
|
ИООО «Белесентр»
|
37
|
СООО «АлевТранс»
|
13
|
ООО «СТА Логистик»
|
38
|
ООО «Трансконсалт Брест»
|
14
|
СООО «Рэйлпорт»
|
39
|
ЧТУП «ГрузАвтоЛайн»
|
15
|
ИООО «АсстрАБелорашиа»
|
40
|
ИООО «Дамко Бел»
|
16
|
ОАО «Белмагистральавтотранс»
|
41
|
ООО «Орион-Бел»
|
17
|
ЧТП «ОСК-Транс»
|
42
|
ООО «Парфюм Логистик»
|
18
|
ЧТУП «Лорри Трак»
|
43
|
ООО «КТЛ»
|
19
|
Иностранное предприятие
ООО «Нортроп»
|
44
|
УП «ФорбелаТранс»
|
20
|
Иностранное
ООО «АсстрАВайсруссланд»
|
45
|
ЗАО «ПОИНТ ЛОГИСТИК»
|
21
|
ООО «Т.Э.Л.С. – БиУай»
|
46
|
ООО «Бюро экспорта»
|
22
|
ОДО «Тут и Там Логистикс»
|
47
|
СП ООО «ХАЛТ»
|
23
|
УП «НЭК-Брест»
|
48
|
СООО «Хеллманн – Восточная Европа»
|
24
|
ООО «АРТ Логистик»
|
49
|
ООО «Сырьевые ресурсы – Бел»
|
25
|
ООО «БЧ Логистик»
|
50
|
УП «ДиЭсВи Транспорт»
Лидерами здесь являются организации, в основном оказывающие логистические и транспортно-экспедиционные услуги при железнодорожных перевозках грузов. Всего в данном перечне 15 организаций, оказывающих такие услуги, 25 – при автомобильном транспорте (что свидетельствует о нереализованных потенциальных возможностях автоперевозок, в т.ч. с использованием мультимодальности) и 10 – связанных с прочими видами деятельности.
Рейтинг логистических центров по объему оказанных ими логистических и транспортно-экспедиционных услуг (в стоимостном выражении) представлен в таблице 2.
Таблица 2
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
1
|
РУП «Белинтертранс-транспортно- логистический центр» БелЖД
|
16
|
ООО «Владпродимпорт»
|
2
|
ОАО «Белмагистральавтотранс»
|
17
|
ЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ»
|
3
|
ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис»
|
18
|
УП «Транспортно-логистический комплекс «Прилесье»
|
4
|
ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2»
|
19
|
ООО «Компания ФСК Логистик»
|
5
|
ТЛЦ «Белтаможсервис-2»
|
20
|
ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»
|
6
|
ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервис»
|
21
|
ООО «Евротибас»
|
7
|
ТЛЦ «Белтаможсервис-Могилев»
|
22
|
ООО «Интерстройпорталплюс»
|
8
|
РУП «Белтаможсервис»
|
23
|
ООО «Евроторг» (Минск)
|
9
|
СП ООО «Транзит»
|
24
|
ЛЦ «Евроопт» (Барановичи)
|
10
|
ЗАО «ПОИНТ ЛОГИСТИК»
|
25
|
ТЧУП «Шате-М Плюс»
|
11
|
ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик»
|
26
|
ЗАО «ЛЕКТ»
|
12
|
ООО «Современный логистический центр
«Двадцать четыре»
|
27
|
Совместное ООО «Камако»
|
13
|
СООО «Брествнештранс»
|
28
|
ООО «Транспортно-складской комплекс «Евразия»
|
14
|
ООО «Белагротерминал»
|
29
|
СП ООО «Доминик»
|
15
|
ООО «Евросклад Сервис»
|
30
|
ООО «УКХ «Белорусская кожевенно-обувная компания «МАРКО»
Здесь в прошлом году доминировало РУП «Белтаможсервис» благодаря специализации в области таможенного посредничества (100% наличие в логистических центрах пунктов таможенного оформления), а также монополизации оказываемых услуг в международных автомобильных пограничных пунктах таможенного оформления.
Материал подготовлен на основе данных, предоставленных кафедрой логистики университета МИТСО.
В печатной версии «ЭГ» материал опубликован под названием «ПРИВЕЗТИ И СОХРАНИТЬ: на рынке транспортно-логистических услуг растут объемы и затраты»
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА
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