На рынке транспортно-логистических услуг растут объемы и затраты

Из 41 логистического центра, работающего в Беларуси, 11 – государственные. Остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных компаний. При этом наблюдается высокая концентрация операторов и объемов оказываемых услуг в столице и Минской области, доминирование отдельных предприятий с участием государства, а также рост объемов услуг и затрат операторов.

Общая складская площадь 30 логистических центров за прошлый год выросла в 1,5 раза, до 630,9 тыс. м2. При этом площадь складов временного хранения и таможенных складов сократилась на 39,2%, до 260,1 тыс. м2, а их число – с 34 до 24, складов общего пользования – выросла на 19,4%, до 331,5 м2, а прочих, включая контейнерные площадки, – на 7%, до 38,2 тыс. м2. 39% складских площадей используются для таможенных операций, что свидетельствует о том, что в основном логистические центры ориентированы на внутренние грузопотоки.

По данным статистики, объем логистических и транспортно-экспедиционных услуг в 2016 г. составил 3,17 млрд. BYN, или 1,42 млрд. USD (рост к 2015 г. на 40,8%), в т.ч. логистических – 246,5 млн. (+57,2%), из них в транспортно-логистических цент­рах – 80,6 млн., в оптово-логистических – 16,3 млн., в других центрах – 1,4 млн. BYN.

Объем оказанных логистических услуг по обработке транзитных грузов на территории Беларуси составил 59,7 млн. BYN (128,1%).

Объем транспортно-экспедиционных услуг достиг 2,93 млрд. BYN (рост за год на 40,1%), в т.ч. автомобильным транспортом – 1,51 млрд. BYN, внутренним водным, морским – 138,1 млн., железнодорожным – 1,22 млрд., воздушным – 51 млн. BYN. Импорт услуг составил 938,7 млн. BYN (72,6%).

Рентабельность логистических цент­ров и операторов колеблется от 10 до 55%, причем у логистических операторов, ис­пользующих арендованные пло­щади, – 10–25%, у владельцев логистических центров – 55%.

Выручка экспедиторов росла гораздо быстрее, чем у транспортников, – на 85,3%, до 352,6 млн. BYN, что свидетельствует о росте их вознаграждений. Это также служит признаком повышения деловой активности экспедиторов и их роли в логистических цепочках на вну­т­ренних и внешних рынках.

Транспортно-экспедиционными компаниями и логистическими центрами было обработано 506,3 тыс. т грузов (на 21,1% больше, чем в 2015-м). При этом затраты по содержанию логистических центров выросли на 43,8%, до 40,7 млн. BYN (143,8%), а связанные с оказанием логистических услуг – всего на 3,7%, до 137,1 млн. BYN.

Средний доход с 1 м2 складских площадей в логистическом центре за год увеличился с 2,3 тыс. до 3,2 тыс. BYN, а затраты на содержание 1 м2 – почти в 4,6 раза: с 1,2 тыс. BYN до 5,5 тыс. Заметим, что в 2015 г. по сравнению с 2014-м эти затраты выросли в 1,7 и 1,4 раза соответственно. Такая динамика свидетельствует о росте прямых и косвенных затрат эксплуатантов логистических центров. При этом сами операторы предлагают наиболее простые и ограниченные пакеты своих услуг, что искусственно сдерживает развитие комплексности сервиса. Это, в свою очередь, объясняется ухудшением экономического со­стояния потенциальных клиентов и нехваткой у них средств для увеличения количества и объема возможных логистических услуг. В основном логистические центры используются для обработки внутренних грузопотоков (например, сетевых ритейлов), а не для обслуживания международных транзитных грузов.

Парк автомобильных грузовых транспортных средств увеличился с 637 единиц в 2015 г. до 946 в 2016-м, количество железнодорожных вагонов всех типов – уменьшилось с 926 до 818, а прочих грузовых транс­портных средств (несамоходные, погрузчики, ричтраки) – с 308 до 45. Это свидетельствует о тенденции по отказу транс­портно-экспедиционных организаций от собственного парка вспомогательного специализированного оборудования, скла­дской или специализированной техники, чтобы со­кратить себестоимость и повысить свою кон­курентоспособность.

Больше всего в 2016 г. транспортно-экспедиционных организаций кон­центрировалось в Минске и Минской области. Распределение по регионам представлено на графике.

Наибольшая доходность ком­паний, оказывающих логистические и транспортно-экспедиционные услуги, наблюдается в Минске (2,22 млн. BYN в год) и Минской области (1,7 млн. BYN). В остальных регионах она гораздо ниже, в т.ч. в Витебской и Гродненской областях – по 1,3 млн. BYN, что свидетельствует о снижении там объемов экспорта.

Оценочный рейтинг 50 тран­спортно-экспедиционных организаций по объему оказанных логистических и транспортно-­экспедиционных услуг пред­ставлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Наименование организации № п/п Наименование организации 1 РУП «Белинтертранс – транспортно- логистический центр» БелЖД 26 СООО «М&М Милитцер &Мюнх» 2 ООО «Авантрейл» 27 ООО «Вестинтертранс» 3 ЧТУП «Авантрейл-М» 28 С ООО «Трансрэйл-БЧ» 4 РУП «Белтаможсервис» 29 СООО «Весттранслайн» 5 ЧТУП «ИЯН» 30 ООО «БелКазТранс» 6 ЗАО «Белтехэкспорт» 31 ЧУП «ДублТранс» 7 ООО «Дженти-Спедишн» 32 ООО «Восанаевротранс» 8 ООО «Автопромснаб-Спедишн» 33 СООО «ВИПТРАНС-СПЕДИШН» 9 ООО «ТрансГруппЛогистик» 34 СП ООО «Транзит» 10 ООО «Крафттранс» 35 ООО «Элдиэн групп» 11 ИУП «Градалогистик» 36 УП «Белвнешпромсервис» 12 ИООО «Белесентр» 37 СООО «АлевТранс» 13 ООО «СТА Логистик» 38 ООО «Трансконсалт Брест» 14 СООО «Рэйлпорт» 39 ЧТУП «ГрузАвтоЛайн» 15 ИООО «АсстрАБелорашиа» 40 ИООО «Дамко Бел» 16 ОАО «Белмагистральавтотранс» 41 ООО «Орион-Бел» 17 ЧТП «ОСК-Транс» 42 ООО «Парфюм Логистик» 18 ЧТУП «Лорри Трак» 43 ООО «КТЛ» 19 Иностранное предприятие ООО «Нортроп» 44 УП «ФорбелаТранс» 20 Иностранное ООО «АсстрАВайсруссланд» 45 ЗАО «ПОИНТ ЛОГИСТИК» 21 ООО «Т.Э.Л.С. – БиУай» 46 ООО «Бюро экспорта» 22 ОДО «Тут и Там Логистикс» 47 СП ООО «ХАЛТ» 23 УП «НЭК-Брест» 48 СООО «Хеллманн – Восточная Европа» 24 ООО «АРТ Логистик» 49 ООО «Сырьевые ресурсы – Бел» 25 ООО «БЧ Логистик» 50 УП «ДиЭсВи Транспорт»

Лидерами здесь являются организации, в основном оказывающие логистические и тран­спортно-экспедиционные услуги при железнодорожных перевозках грузов. Всего в данном перечне 15 организаций, оказывающих такие услуги, 25 – при автомобильном тран­с­порте (что свидетельствует о нереализованных потенциальных возможностях автоперевозок, в т.ч. с использованием мультимодальности) и 10 – связанных с прочими видами деятельности.

Рейтинг логистических цент­ров по объему оказанных ими логистических и транспортно-­экспедиционных услуг (в стоимостном выражении) пред­ставлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Наименование организации № п/п Наименование организации 1 РУП «Белинтертранс-транспортно- логистический центр» БелЖД 16 ООО «Владпродимпорт» 2 ОАО «Белмагистральавтотранс» 17 ЗАО «БЕЛРУСИНВЕСТ» 3 ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис» 18 УП «Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» 4 ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2» 19 ООО «Компания ФСК Логистик» 5 ТЛЦ «Белтаможсервис-2» 20 ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» 6 ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервис» 21 ООО «Евротибас» 7 ТЛЦ «Белтаможсервис-Могилев» 22 ООО «Интерстройпорталплюс» 8 РУП «Белтаможсервис» 23 ООО «Евроторг» (Минск) 9 СП ООО «Транзит» 24 ЛЦ «Евроопт» (Барановичи) 10 ЗАО «ПОИНТ ЛОГИСТИК» 25 ТЧУП «Шате-М Плюс» 11 ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик» 26 ЗАО «ЛЕКТ» 12 ООО «Современный логистический центр «Двадцать четыре» 27 Совместное ООО «Камако» 13 СООО «Брествнештранс» 28 ООО «Транспортно-складской комплекс «Евразия» 14 ООО «Белагротерминал» 29 СП ООО «Доминик» 15 ООО «Евросклад Сервис» 30 ООО «УКХ «Белорусская кожевенно-обувная компания «МАРКО»

Здесь в прошлом году доминировало РУП «Белтаможсервис» благодаря специализации в области таможенного посредничества (100% наличие в логистических центрах пунктов таможенного оформления), а также монополизации оказываемых услуг в международных автомобильных пограничных пунктах таможенного офо­р­мления.

Материал подготовлен на основе данных, предоставленных кафедрой логистики университета МИТСО.

В печатной версии «ЭГ» материал опубликован под названием «ПРИВЕЗТИ И СОХРАНИТЬ: на рынке транспортно-логистических услуг растут объемы и затраты»

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА