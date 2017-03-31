Принципы формирования дивидендной политики

Распределение прибыли и выплата дивидендов – важная часть отношений между участниками (акционерами) и менеджментом, а потому дивидендная политика занимает особое место в управленческой стратегии предприятия, влияющей на процессы инвестирования и использования капитала.

Дивидендная политика – один из ключевых элементов сбалансированной системы корпоративного управления. При этом весьма важным является разумная детализация предусмотренных Законом от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) обязательных требований, которые определены и регулируются в общих чертах. Поэтому в Методических рекомендациях по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, утв. постановлением Минэкономики и Госкомимущества от 5.07.2016 № 45/14, предлагается разработать локальные нормативные правовые акты, регулирующие наиболее важные аспекты деятельности акционерного общества, в т.ч. дивидендную политику.

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