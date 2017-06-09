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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Применяем поправочный коэффициент к норме амортизации

09.06.2017

В организации в составе основных средств числится машина трелевочная (шифр 44400, нормативный срок службы 5 лет). При вводе машины в эксплуатацию (октябрь 2016 г.) ее срок полезного использования был определен исходя из работы в две смены – 3 года (5 х 0,6) (примечание 69 к постановлению Минэкономики от 30.09.2011 № 161, далее – постановление № 161).

Первоначальная стоимость машины – 103 600 BYN. Переоценка по состоянию 1.01.2017 г. не проводилась.

В связи с производственными причинами с апреля 2017 г. принято решение использовать машину в одну смену. Амортизация согласно учетной политике организации рассчитывается исходя из месячной суммы амортизации линейным способом. Поправочный коэффициент решено применить к месячной сумме амортизации.

Является ли изменение условий эксплуатации основанием для пересмотра срока полезного использования? Как учесть такое изменение и как правильно определить сумму начисленной амортизации после изменения условий эксплуатации?

Нет, не является.

В соответствии с п. 17 Инструкции о порядке...

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