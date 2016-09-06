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№68 (1975) от 06.09.2016

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№68 (1975) от 06.09.2016

05 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Прием наличных и безналичных и...деноминация

06.09.2016

Торговое предприятие имеет торговый объект, в котором используется кассовое оборудование. Какая запись должна быть внесена в книгу кассира при переводе такого оборудования на работу в деноминированных рублях? Нужна ли при этом отметка ЦТО в книге кассира о переводе кассового оборудования на режим «рубли, копейки»? Обязательна ли регистрация (снятие с регистрации) кассового оборудования в налоговом органе после его перевода на работу в новом масштабе цен, доработанного в связи с проведением деноминации?

Как разъяснили в главном управлении контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС, в период с 1.07.2016 г. до даты перевода кассового...

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