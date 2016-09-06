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№68 (1975) от 06.09.2016

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№68 (1975) от 06.09.2016

05 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Прием наличных и безналичных и... ...реорганизация предприятия

06.09.2016

Предприятие производит мебель и имеет ряд магазинов по продаже этой мебели, в т.ч. с рассрочкой платежа. В целях повышения эффективности своей деятельности оно будет проводить реорганизацию путем создания вместо представительств предприятия унитарного предприятия по продаже мебели. При этом в магазинах представительств остается задолженность покупателей – физических лиц за товары, проданные с рассрочкой платежа и еще не проданные. Как в этой ситуации использовать кассовое оборудование с учетом проводимой реорганизации и принимать деньги от покупателей – физических лиц за товары, проданные с рассрочкой платежа?

В соответствии с п. 3 Положения о порядке использования кассового оборудовани...

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