Предельные значения выручки проиндексированы

Постановлением Совмина от 31.01.2017 № 85 установлены новые предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 2016 год для субъектов малого пред­принимательства.

Документ принят на основании Положения об оказании государственной финансовой под­держки субъектам малого пред­принимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего пред­принимательства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утв. Ука­зом Президента от 21.05.2009 № 255.

В соответствии с Положением к субъектам малого пред­принимательства от­носятся зарегистрированные в РБ:

– индивидуальные предприниматели;

– микроорганизации – коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно;

– малые организации – коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно.

При этом государственная поддержка оказывается субъектам малого пред­принимательства, объем выручки которых от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС за календарный год не превышает установленные предельные значения. При этом предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) ежегодно устанавливаются Совмином по согласованию с Президентом.

В 2017 г. предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС за 2016 год проиндексированы на 11,8% по сравнению с прошлым годом и составляют для:

– индивидуальные предприниматели – 335,4 тыс. BYN;

– микроорганизаций – 2459,6 тыс. BYN;

– малых организаций – 9279,4 тыс. BYN.

Постановление № 85 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Автор публикации: Александр ГАНАГО