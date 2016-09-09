Постановка на учет наружных инженерных сетей

После завершения строительства объекта недвижимости проводится его приемка (в установленном ) и утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию. Затем в бухгалтерском учете формируются стоимость объекта (каждой его части) и стоимость оборудования путем суммирования затрат прямых и косвенных (доли последних). Рассмотрим порядок формирования в бухгалтерском учете стоимости объектов наружных инженерных сетей и порядок их постановки на учет в качестве основных средств.

В соответствии п. 40 Инструкции о порядке формирования стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утв. постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2007 № 10 (далее – Инструкция № 10), и п. 6 Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утв. постановлением Совмина от 6.06.2011 № 716, в формировании стоимости объекта учета участвуют прямые и косвенные затраты. Доля косвенных затрат, включаемых в стоимость каждой части объекта и в стоимость оборудования, определяется на основании коэффициента, рас­считанного как отношение суммы прямых затрат по части объекта и оборудованию ко всей сумме прямых затрат по объекту (ч. 2 п. 40 Инструкции № 10). Коэффициент может ра...