Поправка на амортизацию

В соответствии с постановлением Совмина от 30.01.2017 № 84 «О вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов в 2017 году» организации, за исключением банков, ОАО «Банк развития Рес­публики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, а так­же индивидуальные пред­приниматели вправе принять решение о неначислении с 1 ян­варя по 31 декабря 2017 г. амортизации по всем или от­дельным объектам основных средств и нематериальных ак­тивов, используемым ими в предпринимательской деятель­ности, за исключением основных средств, ис­пользуемых при оказании жилищно-коммунальных и транс­портнебанковских кредитно-финансовых организацийнебанковских кредитно-финансовых организацийных услуг населению, су­б­сидируемых за счет бюд­жетных средств.

При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление амо­ртизации. Решения о неначислении амортизации, принимаемые гос­предприятиями и организациями с долей государства в уставных фондах, подлежат согласованию с ре­спубликанскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными пра­в­ительст­ву, и другими ведомствами, в т.ч. местными исполнительными и распорядительными органами.

Такое согласование осуществляется в письменной фор­ме в 5-дневный срок со дня пред­ставления организациями экономического обоснования о необходимости неначисления амо­ртизации, подписанного их руководителями. В случае от­каза в согласовании организациям направляется обоснование экономической не­целесообразности принятия решения о неначислении амор­тизации.

В ЧЕМ же целесообразность? По правилам бухучета во всем мире амортизация представляет собой механизм возмещения затрат на приобретение (создание) объектов основных средств и нематериальных активов. При этом амортизация должна отражаться в бухучете и отчетности все время, пока амортизируемые активы имеются в наличии и работают. Однако в Беларуси экономические законы считается возможным «поправлять» по мере надобности. В частности, амортизация может не начисляться в случаях, предусмотренных законодательными актами и по­становлениями правительст­ва (п. 35 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов). Подобные эксперименты проводятся у нас регулярно. Сначала в 2009 г. (постановление Сов­мина от 18.03.2009 № 327), затем в 2010-м (постановление от 3.05.2010 № 662; правда, лишь для организаций, осуществляющих инвестиции в ос­новной капитал в соответствии с утвержденными биз­нес-планами инвестпроектов), потом в 2015 и 2016 гг. (постановления Сов­мина от 16.02.2015 № 102 и от 9.02.2016 № 110). Интересно, что все эти документы появляются после начала года «задним числом», что вынуждает бухгалтеров вносить ис­правления в учет.

ИСКЛЮЧИВ целую статью затрат, можно существенно сни­зить себестоимость и повысить прибыль – к сожалению, только на бумаге. Но речь идет о значительных суммах: амо­р­тизация составляет в среднем около 5% себестоимости белорусских ор­ганизаций, а в от­дельных наиболее фондоемких отраслях – 10–15%. На модернизированных предприятиях по­сле ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств сумма амор­тизации резко воз­растает. Поэтому избавиться от нее иным руководителям кажется благом. Это позволяет рапортовать о выполнении за­планированного снижения се­бестоимости, соблюдении условий оказания господдержки и биз­нес-планов инвестпроектов, снижении убы­тков и т.п. Есть шанс получить поощрение за рост чистой прибыли, назначенной в текущем году одним из ключевых показателей эффективности, по которым оценивается работа директоров.

Если сократить издержки в реальности не удается, а выручка не растет, то классическим способом «улучшения» финансовых результатов во всем мире издавна является «растягивание» каких-нибудь статей затрат на будущие периоды. Правда, денег от этого больше не становится. В дальнейшем недоначисленная амортизация «размажется» тонким слоем на несколько лет, и по совокупности ничего не изменится. Но период наступления благополучия, по­крывающего спрятанные убыт­ки, откладывается уже который год. У иных объектов основных средств, по которым с позволения Совмина в прошлые годы не начислялась амортизация, в 2017-м уже истекут нормативный срок службы и срок полезного ис­пользования, а они все еще на бумаге не самортизировались.

Временно изъяв из бухучета одну из статей затрат, мы сделаем вид, что финансовые результаты чуть-чуть улучшились, а потому обстановка в экономике стабилизируется, нет повода для «необоснованного роста цен», у пред­приятий якобы даже увеличились ис­точники собственных средств и коэффициент обес­печенности обязательств ак­тивами. По­сле этого можно еще порассуждать об улуч­шении системы корпоративного управления и пред­ложить гражданам вложить свои кровные денежки в акции белорусских предприятий, чьи финансовые результаты вол­шебным образом улуч­шаются.

К сожалению, с помощью бухгалтерских манипуляций (в т.ч. узаконенных) можно только обманывать самих себя. Ино­странным инвесторам (если таковые объявятся) придется предъявлять отчетность по МСФО, компетентные составители которой начислят амортизацию за «вы­рванные» годы, сделав соответствующие кор­ректировки. Так же поступят любые банки, рассматривая возможность залога «недоамортизированного» имущества. Это вынуждены будут сделать и общественно-значимые организации, составляя отчетность по МСФО за 2016 и последующие годы. Ведь в стандартах IAS 16 «Основные средства» и IAS 38 «Нематериальные активы», принятых в Беларуси с 1.01.2017 г. в качестве технических нормативных актов, прямо требуется систематически распределять амор­тизируемую величину на протяжении срока полезного использования активов и списывать сумму амор­тизации в затраты. Но вопиющую разницу между суммами прибыли и балансовой стоимостью активов в отчетности, составленной по белорусским правилам и МСФО, оценят лишь немногие. Ее не заметит официальная статистика и не учтут при формировании государственных про­грамм.

Получается, что все осу­жденные по ст. 237 УК за представление заведомо лож­ных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, или по ст. 239 УК за сокрытие неплатежеспособности путем искажения бух­галтерской отчетности выглядят невинно пострадавшими. Ведь они всего лишь сделали с некоторыми статьями отчетности то же самое, что правительство позволяет делать с одной из таких статей – только без разрешения свыше. Но к чему уголовная и административная ответственность за такие проступки, а также за искажение статотчетности, ма­нипулирование рын­ком цен­ных бумаг или за отсутствие первичных учетных документов? Ведь искажение существенных финансовых показателей прямо предписывается законодательством…

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН