Колонка Леонида ФРИДКИНА
Поправка на амортизацию
Правительство Беларуси в очередной раз разрешает предприятиям не начислять амортизацию в 2017 году. По-видимому, подобные бухгалтерские манипуляции становятся в нашей стране хроническим способом «создания условий для эффективной работы субъектов хозяйствования».
В соответствии с постановлением Совмина от 30.01.2017 № 84 «О вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов в 2017 году» организации, за исключением банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении с 1 января по 31 декабря 2017 г. амортизации по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных и транспортнебанковских кредитно-финансовых организацийнебанковских кредитно-финансовых организацийных услуг населению, субсидируемых за счет бюджетных средств.
При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление амортизации. Решения о неначислении амортизации, принимаемые госпредприятиями и организациями с долей государства в уставных фондах, подлежат согласованию с республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, и другими ведомствами, в т.ч. местными исполнительными и распорядительными органами.
Такое согласование осуществляется в письменной форме в 5-дневный срок со дня представления организациями экономического обоснования о необходимости неначисления амортизации, подписанного их руководителями. В случае отказа в согласовании организациям направляется обоснование экономической нецелесообразности принятия решения о неначислении амортизации.
В ЧЕМ же целесообразность? По правилам бухучета во всем мире амортизация представляет собой механизм возмещения затрат на приобретение (создание) объектов основных средств и нематериальных активов. При этом амортизация должна отражаться в бухучете и отчетности все время, пока амортизируемые активы имеются в наличии и работают. Однако в Беларуси экономические законы считается возможным «поправлять» по мере надобности. В частности, амортизация может не начисляться в случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями правительства (п. 35 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов). Подобные эксперименты проводятся у нас регулярно. Сначала в 2009 г. (постановление Совмина от 18.03.2009 № 327), затем в 2010-м (постановление от 3.05.2010 № 662; правда, лишь для организаций, осуществляющих инвестиции в основной капитал в соответствии с утвержденными бизнес-планами инвестпроектов), потом в 2015 и 2016 гг. (постановления Совмина от 16.02.2015 № 102 и от 9.02.2016 № 110). Интересно, что все эти документы появляются после начала года «задним числом», что вынуждает бухгалтеров вносить исправления в учет.
ИСКЛЮЧИВ целую статью затрат, можно существенно снизить себестоимость и повысить прибыль – к сожалению, только на бумаге. Но речь идет о значительных суммах: амортизация составляет в среднем около 5% себестоимости белорусских организаций, а в отдельных наиболее фондоемких отраслях – 10–15%. На модернизированных предприятиях после ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств сумма амортизации резко возрастает. Поэтому избавиться от нее иным руководителям кажется благом. Это позволяет рапортовать о выполнении запланированного снижения себестоимости, соблюдении условий оказания господдержки и бизнес-планов инвестпроектов, снижении убытков и т.п. Есть шанс получить поощрение за рост чистой прибыли, назначенной в текущем году одним из ключевых показателей эффективности, по которым оценивается работа директоров.
Если сократить издержки в реальности не удается, а выручка не растет, то классическим способом «улучшения» финансовых результатов во всем мире издавна является «растягивание» каких-нибудь статей затрат на будущие периоды. Правда, денег от этого больше не становится. В дальнейшем недоначисленная амортизация «размажется» тонким слоем на несколько лет, и по совокупности ничего не изменится. Но период наступления благополучия, покрывающего спрятанные убытки, откладывается уже который год. У иных объектов основных средств, по которым с позволения Совмина в прошлые годы не начислялась амортизация, в 2017-м уже истекут нормативный срок службы и срок полезного использования, а они все еще на бумаге не самортизировались.
Временно изъяв из бухучета одну из статей затрат, мы сделаем вид, что финансовые результаты чуть-чуть улучшились, а потому обстановка в экономике стабилизируется, нет повода для «необоснованного роста цен», у предприятий якобы даже увеличились источники собственных средств и коэффициент обеспеченности обязательств активами. После этого можно еще порассуждать об улучшении системы корпоративного управления и предложить гражданам вложить свои кровные денежки в акции белорусских предприятий, чьи финансовые результаты волшебным образом улучшаются.
К сожалению, с помощью бухгалтерских манипуляций (в т.ч. узаконенных) можно только обманывать самих себя. Иностранным инвесторам (если таковые объявятся) придется предъявлять отчетность по МСФО, компетентные составители которой начислят амортизацию за «вырванные» годы, сделав соответствующие корректировки. Так же поступят любые банки, рассматривая возможность залога «недоамортизированного» имущества. Это вынуждены будут сделать и общественно-значимые организации, составляя отчетность по МСФО за 2016 и последующие годы. Ведь в стандартах IAS 16 «Основные средства» и IAS 38 «Нематериальные активы», принятых в Беларуси с 1.01.2017 г. в качестве технических нормативных актов, прямо требуется систематически распределять амортизируемую величину на протяжении срока полезного использования активов и списывать сумму амортизации в затраты. Но вопиющую разницу между суммами прибыли и балансовой стоимостью активов в отчетности, составленной по белорусским правилам и МСФО, оценят лишь немногие. Ее не заметит официальная статистика и не учтут при формировании государственных программ.
Получается, что все осужденные по ст. 237 УК за представление заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, или по ст. 239 УК за сокрытие неплатежеспособности путем искажения бухгалтерской отчетности выглядят невинно пострадавшими. Ведь они всего лишь сделали с некоторыми статьями отчетности то же самое, что правительство позволяет делать с одной из таких статей – только без разрешения свыше. Но к чему уголовная и административная ответственность за такие проступки, а также за искажение статотчетности, манипулирование рынком ценных бумаг или за отсутствие первичных учетных документов? Ведь искажение существенных финансовых показателей прямо предписывается законодательством…
Автор публикации: Леонид ФРИДКИН