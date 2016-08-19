Инсайдерам и инвесторам
Помощь идет,
но развиваться придется за свой счет
Более 2,6 трлн. Br (до деноминации) составила государственная поддержка, оказанная юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за I полугодие 2016 г., сообщает Минфин. Таким образом, помощь государства увеличилась по сравнению с январем–июнем 2015 г. на 26,9% (в текущих ценах). При этом структура господдержки и ее адресаты существенно изменились. Меняются и источники инвестиций.
Если в I полугодии 2015 г. почти 66,2% господдержки оказывалось путем возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, то за 6 месяцев т.г. – только 10% (252,7 млрд.). Около 94% господдержки оказывалось в текущем году в виде бюджетных ссуд и займов (2339,5 млрд. Br), а 6% – в виде финансовой помощи (24,7 млрд.).
Сменились и адресаты господдержки. В январе–июне 2015 г. 31,5% помощи ушло предприятиям Минстройархитектуры, а 39,1% – организациям концерна «Беллесбумпром». Теперь вложения в деревообработку стали заботой Банка развития, а строительство власти пытаются перевести на самофинансирование. Ресурсы для АПК выделяются в основном в рамках государственных программ и иных схем, что позволяет формально не учитывать их в составе господдержки.
Поэтому в текущем году основными получателями господдержки значатся организации, подведомственные Минпрому. На их долю пришлось 84,7% общей суммы (2217,2 млрд. Br). На втором месте – организации, подведомственные концерну «Беллегпром» (7,7%, или 202,5 млрд. Br), на третьем – организации Минздрава (2,2%, или 58,6 млрд.), на четвертом – организации, подведомственные Национальной академии наук (1,03%, или 26,9 млрд.). Прочие организации получили 14,9 млрд. Br.
Между тем экономика все острее ощущает недостаток инвестиционных ресурсов. По итогам 6 месяцев т.г. объем инвестиций в основной капитал в республике сократился на 19,4% по сравнению с январем–июнем 2015 г. При этом роль государственных ресурсов растет по мере ослабления других источников – особенно собственных средств предприятий и населения, – а также сложностей с привлечением кредитов. Это заметно сказалось на структуре инвестиций в основной капитал (см. диаграмму).
В I полугодии 2016 г. доля средств республиканского бюджета выросла по сравнению с январем–июнем 2015 г. с 4,5 до 7,4%, а их объем – на 30% (в сопоставимых ценах). Правда, доля средств местных бюджетов тут же сократилась с 7,2 до 6,5%, а их объем упал на 31,1%. При этом удельный вес собственных средств организаций снизился с 42,6 до 40,8%, их объем – на 21,9%, кредитов (займов) банков – с 24,3 до 23,4%, а их сумма – на 18,6% (льготных кредитов – на 48,5%). Доля инвестированных собственных средств населения сократилась с 14 до 12,6%, а их сумма – на 31,5%. Одновременно доля иностранных инвестиций выросла с 3,1 до 4,9%, зарубежных кредитов (в т.ч. кредитных линий – с 11,1 до 14,5%, а их объем – на 33,8% и 20,8% соответственно.
Неудачный опыт ряда модернизационных проектов заставляет правительство признать, что гарантированная государственная поддержка отдельных секторов экономики и крупных предприятий не стимулирует их к повышению эффективности вложенных средств. Директивное кредитование одних и дискриминация других субъектов хозяйствования в доступе к льготным кредитным ресурсам сдерживает развитие бизнеса в перспективных секторах экономики. Поэтому в проекте Программы социально-экономического развития на 2016–2020 годы декларируется намерение предоставлять государственную поддержку на конкурсной основе.
Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ
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