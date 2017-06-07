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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Транспорт
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Почта Германии выпустила электромобиль за 10 тыс. EUR

07.06.2017
Почта Германии выпустила электромобиль за 10 тыс. EUR

Deutsche Post AG совершила настоящую революцию на европейском рынке коммерческого транспорта, начав продажу электромобилей собственного производства. Небольшие фургончики уже год как выпускают на принадлежащем почте предприятии в немецком городе Ахене.

Но до сих пор все автомобили выкупала или сама Deutsche Post, или ее дочернее предприятие DHL. Теперь же собрана первая партия «каблучков» с кузовами-холодильниками для перевозки рыбы и морепродуктов. Хозяином их станет торговая компания Deutsche See.

Изначально немецкая почта и не помышляла о собственном производстве автомобилей. Уже много лет ее традиционным поставщиком выступал Volkswagen. Именно продукция этого автогиганта преобладает среди 70 тыс. коммерческих автомобилей, используемых группой компаний Deutsche Post DHL.

Но на этот раз многолетний партнер разочаровал. По итогом 10 лет переговоров ни Volkswagen, ни один другой известный автопроизводитель не смог предложить немецким почтальонам электромобиль для их целей. Легковой пассажирский транспорт этого типа делают уже многие, а вот небольших «каблучков», малотоннажных минивэнов или микроавтобусов на электротяге на рынке нет. Делать партии по 10 тыс. маленьких грузовых электромобилей за разумные деньги никто не захотел.

После долгих поисков руководство почты обнаружило в городе Ахене двух профессоров местного технического университета. И у этих людей уже было готовое решение. Их стартап Streetscooter разработал именно то, о чем мечтали в Deutsche Post – небольшой электромобиль, способный перевезти за раз более полутонны груза и проехать без перезарядки 80 км. Настоящий шок у традиционных автопроизводителей вызвала утечка в прессу информации о возможной себестоимости новинки – примерно 10 тыс. EUR. Цены на их электромобили в разы выше.

Проект немедленно запустили в реализацию. Дополнительную поддержку «правильному» и экологичному стартапу на сумму 9,5 млн. EUR оказали федеральные власти. В итоге, в настоящее время на базе бывшего вагоноремонтного завода в Ахене создано самое успешное европейское производство электромобилей. 180 работников предприятия за этот год должны выпустить 20 тыс. резвых «каблучков». При этом за продукцией стоит очередь, спрос явно превышает предложение.

Автор публикации: Александр ПЛЮСКОВ

Электромобили
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