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№48 (2055) от 30.06.2017

04 июля 2017 года

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Торговля
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Платежи в соцсетях выросли почти на 50%

04.07.2017
Платежи в соцсетях выросли почти на 50%

Яндекс.Деньги изучили, сколько жители Беларуси тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции.

В исследовании учитывались платежи пользователей из Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска, Бобруйска, Полоцка и других городов.

За последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти вдвое больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей выросло почти на 45%. Жители Беларуси расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.

В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 21,6 BYN. Годом ранее эта сумма была меньше — 14,7 BYN. Жители Беларуси оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем три платежа.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси за первую половину 2017 г. и за такой же период годом ранее. Пользователи платили из электронных кошельков и с привязанных к ним банковских карт Яндекс.Денег.

К началу этого года у Яндекс.Денег было около 30 млн. пользователей. К весне 2017 г. сервис выпустил около 600 тыс. пластиковых и 11 млн. виртуальных карт Яндекс.Денег.

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Содержание «Экономической газеты» N 48 за 30 июня 2017 года
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