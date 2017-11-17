Перемена лиц в обязательстве

Для повышения эффективности расчетов и управления долгами субъекты хозяйствования часто используют договоры уступки требования и перевода долга. При этом необходимо учитывать ряд правил и требований, особенно если речь идет о внешнеэкономических сделках. На часто возникающие вопросы, связанные с такими договорами, отвечает старший юрист юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» Евгения СТАРОСОТНИКОВА.

– Что нужно знать, чтобы заменить кредитора или должника и не ошибиться, заключая договоры уступки требования и перевода долга?

– Прежде всего нужно проверить, есть ли требование у кредитора или долг у должника. В частности, в Беларуси невозможно уступить будущее требование, например, по оплате еще не поставленного товара, тогда как в России это разрешено. Также нужно быть уверенным, что предоставленный должнику срок для исполнения встречного обязательства наступил.

– Если договор уступки заключен в России между двумя российскими компаниями, вправе ли одна из них, выступающая по договору кредитором, уступить будущее требование ко второй российской компании белорусскому субъекту хозяйствования? Какие условия законодательства Республики Беларусь надо соблюсти?

– Если исходить из того, что к основному договору между российскими компаниями и договору уступки прав требования применяется российское право, то уступить будущее требование возможно. Но для расчетов по договору уступки (оплаты за уступленное требование) в иностранной валюте белорусскому субъекту необходимо будет получить разрешение Нацбанка.

Белорусское законодательство также требует соблюдения процедуры. В договоре уступки требования/перевода долга должны содержаться все существенные условия, предусмотренные для таких договоров. Как минимум, это указание на обязательство, из которого возникло право требования или долг, на договор, реквизиты накладных или актов. Рекомендуем указывать также размер уступаемого требования или переводимого долга. Если же уступается только часть требования или переводится часть долга, то размер следует указывать обязательно.

– Необходимо ли дополнительно получить согласие кредитора в случае перевода долга?

– Условие о плате за полученное требование или за переводимый долг не обязательно включать в договор, но во избежание споров – желательно. В сфере бизнеса возмездный характер сделок предполагается, пока не согласовано или не доказано иное.

– Предположим, условие о плате за полученное требование не прописано в договоре, и между сторонами есть иные договорные отношения, проходят платежи. Есть платеж, и вторая сторона уверяет, что это есть плата за переводимый долг или за полученное требование, но получатель трактует ситуацию иначе. Что будет служить при споре доказательством отнесения платежа именно к расчетам по договору уступки (перевода долга)?

– Доказательством может служить назначение платежа, например, «за полученное право требования по договору уступки требования №___ от _____ с компанией «А». Однако может возникнуть спор в том, будет ли такое исполнение надлежащим и, соответственно, обязана ли компания «А» принимать его от нового кредитора. Поэтому порядок, размер и сроки предоставления встречного исполнения рекомендуем согласовывать сразу и прописывать в договоре уступки.

Также следует проверить, не подпадает ли сделка под дополнительные запреты или ограничения законодательства.

– Какие именно запреты или ограничения могут здесь возникнуть?

– Например, уступка требования будет неправомерной, если у кредитора на момент уступки существует задолженность по обязательным платежам (например, по уплате налогов). Это связано с тем, что если у компании (индивидуального предпринимателя) такая задолженность есть, то они обязаны обеспечить зачисление выручки от продажи товаров (работ, услуг), другого имущества на свои расчетные счета. Заключая договор уступки требования, они нарушают эту обязанность.

Другой случай: если вы поставили товар нерезиденту, то уступить требование по оплате такого товара нерезиденту вы не можете, уступка разрешена только в адрес резидента. Аналогично, если товар приобретен у нерезидента, то перевести свой долг по оплате товара на нерезидента белорусская компания также не вправе. Такой запрет установлен Указом Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций».

Правило действует, если оплата согласована в иностранной валюте. Если же она согласована в белорусских рублях, то большинство юристов склоняются к мнению, что уступка требования и перевод долга между резидентом и нерезидентом разрешены. У меня иное мнение: разрешено исполнение в пользу третьего лица, но механизм для уступки и перевода долга в адрес нерезидента все также не предусмотрен.

– Как быть с займами?

– Правила Указа № 178 не касаются займов. Поэтому для них ограничений по уступке и переводу долга между резидентом и нерезидентом нет. Однако нужно иметь в виду, что в некоторых случаях потребуется разрешение Нацбанка.

В частности, оно понадобится, если нерезидент уступает требование резиденту (размер значения не имеет) или если у нерезидента есть долг перед другим нерезидентом и такой долг переводится на резидента. Это предусмотрено подп. 18.11 п. 18 Правил проведения валютных операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 30.04.2004 № 72.

Для получения разрешения необходимо подать заявление в Нацбанк с обоснованием необходимости совершения такой валютной операции и приложить необходимые документы в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования, утв. постановлением Правления Нацбанка от 26.08.2015 № 514.

– Достаточно ли просто подписать договор уступки требования или перевода долга?

– Это зависит от того, кем вы в этом договоре являетесь.

При заключении договора уступки требования в интересах нового кредитора необходимо:

– уведомить должника об уступке, иначе должник может абсолютно законно погасить свой долг первоначальному кредитору, а не вам. Рекомендуется уведомлять либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с получением экземпляра уведомления с отметкой должника о получении, например: «Уведомление получил, ФИО, директор, дата»;

– к моменту подписания договора получить копии всех документов, которые подтверждают задолженность. К ним можно отнести договор, из которого возникло основное обязательство, со всеми дополнительными соглашениями, а также иные первичные учетные документы: накладные, акты сдачи-приемки и т.п., а также информация об оплатах (платежные поручения, реестр платежей и др.).

Это прежде всего необходимо, чтобы быть уверенным в наличии долга, а также в том, что согласие должника не требуется. Заметим, что необходимость согласия должника при уступке требования может быть прописана в договоре между первоначальным кредитором и должником. Кроме того, нужно иметь возможность оперативно предоставить должнику доказательства уступки, а также располагать достаточными доказательствами для взыскания с должника задолженности в принудительном порядке. Сроки для уведомления и предоставления законодательством не установлены. Но новый кредитор должен понимать, что должник, не получив надлежащего уведомления, может правомерно погасить долг первоначальному кредитору.

При переводе долга новому должнику также важно получить все документы, касающиеся такого долга. Это договор, из которого возник долг, со всеми дополнительными соглашениями, а также накладные, акты сдачи-приемки, официальная переписка, претензии (при их наличии), банковские документы по произведенным оплатам (платежные поручения) и др. Если договор перевода долга подписан, но документы по долгу все же не получены, новый должник не вправе отказаться от договора перевода долга и исполнения взятого на себя долга. Поэтому рекомендуем подписывать договор перевода долга только при наличии указанных документов. Это обеспечит должнику возможность защититься от неправомерных требований кредитора, если таковые появятся.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 16.12.2017