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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Передача прибыли между головной организацией и филиалом

09.06.2017

Может ли юридическое лицо передать выделенному из него филиалу с самостоятельным балансом нераспределенную прибыль для покрытия убытков филиала?

Передача нераспределенной прибыли филиалу для покрытия его убытков не имеет смысла.

Согласно п. 61 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50 (далее – Инструкция № 50), для обобщения информации о расчетах с филиалами, представительствами и иными обособленными подразделениями организации, имеющими отдельные балансы (далее – филиалы), предназначен счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». В частности, при передаче имущества делаются записи:

Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» – К-т сч. 01 «Основные средства» и других счетов – в организации на стоимость имущества, переданного ей филиалу;

Д-т сч. 01...

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