Передача прибыли между головной организацией и филиалом

Может ли юридическое лицо передать выделенному из него филиалу с самостоятельным балансом нераспределенную прибыль для покрытия убытков филиала?

Передача нераспределенной прибыли филиалу для покрытия его убытков не имеет смысла.

Согласно п. 61 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50 (далее – Инструкция № 50), для обобщения информации о расчетах с филиалами, представительствами и иными обособленными подразделениями организации, имеющими отдельные балансы (далее – филиалы), предназначен счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». В частности, при передаче имущества делаются записи:

Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» – К-т сч. 01 «Основные средства» и других счетов – в организации на стоимость имущества, переданного ей филиалу;

Д-т сч. 01...