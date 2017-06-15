Остановка по обстоятельствам: как приостановить предпринимательскую деятельность

Индивидуальные предприниматели, попавшие за решетку, смогут приостановить свою деятельность, чтобы не усугубить свое положение неуплатой налогов. Порядок действий при этом урегулирован постановлением Совмина от 13.06.2017 № 446.

В соответствии с постановлением № 446, индивидуальный предприниматель (ИП) вправе прекратить деятельность в порядке, предусмотренном Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом от 16.01.2009 № 1 (далее – Положение), либо приостановить деятельность в случае применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей либо отбывания им наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной безопасности по приговору суда.

Для приостановления деятельности индивидуальный предприниматель представляет в регистрирующий орган заявление через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы, следственного изолятора органов государственной безопасности, осуществляющих применение мер пресечения в виде содержания под стражей либо исполнение наказаний (далее – органы). Данное заявление не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации направляется в регистрирующий орган с сопроводительным письмом, в котором указываются даты начала и окончания срока содержания под стражей либо назначенный судом срок наказания.

В случае вынесения ИП приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, названные органы не позднее 3 рабочих дней со дня получения распоряжения суда с копией приговора уведомляют регистрирующий орган о назначенном судом наказании с указанием его срока.

Регистрирующий орган вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя, об изменении срока приостановления деятельности либо о возобновлении его деятельности не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих документов или окончания приостановления деятельности ИП, а также представляет данные сведения налоговым органам и органам Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты.

Эта норма имеет существенное значение. Дело в том, что ИП могут не уплачивать обязательные страховые взносы за периоды приостановления ими своей деятельности только в случаях, предусмотренных законодательными актами (ч.3 п. 7 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утв. Указом от 16.01.2009 № 40). Но до сих пор к таким случаям относилось вынесение ИП приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью (п. 20 Положения), а также уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ч. 3 п.1 Указа от 09.10.2013 № 462). Кроме того, постановлением Генерального прокурора деятельность индивидуального предпринимателя может быть приостановлена в случае признания ее экстремистской (ст. 11 Закона от 04.01.2007 № 203-З "О противодействии экстремизму". В некоторых случаях деятельность ИП может быть приостановлена и другими государственными органами.

Напомним также, что ИП имеет право на зачет или возврат единого налога в случае временного (продолжительностью не более 30 календарных дней в году) неосуществления деятельности – на основании заявления, подаваемого в налоговый орган не позднее дня, предшествующего дню временного неосуществления деятельности (подп.1.5 ст.300 НК).

Еще одно новшество: при прекращении трудового договора с работником ИП, деятельность которого приостановлена (прекращена) в случаях, предусмотренных постановлением № 446, запись об увольнении работника теперь может вносится в трудовую книжку регистрирующим органом по месту государственной регистрации ИП и скрепляется печатью этого органа. Кто обеспечит такому работнику перечисление зарплаты и иных выплат по обязательствам «приостановленного» нанимателя – ИП не уточняется.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ