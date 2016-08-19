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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Оффшоры для амнистированных

19.08.2016

Власти Индонезии рас­сматривают возможность создания своих собственных оффшорных зон. Об этом заявил недавно министр финансов страны Бамбанг Броджонегоро. По словам координирующего морского министра Лухута Панджайтана, речь идет об островах Бинтан и Ремпанг, находящихся недалеко от Сингапура.

Идея создания оффшорных зон возникла у правительства Индонезии в связи с опасением, что средства, репатриированные в рамках объявленной недавно амнистии капиталов, снова покинут страну. Здесь возникает множество технических аспектов. Нужно пересмотреть существующее налоговое законодательство, обе­спечить необходимую инфраструктуру, максимально упростить ведение бизнеса.

Программа амнистии капиталов, после долгого рассмотрения, была запущена в Индонезии всего месяц назад. Репатриированные средства будут облагаться налогом по ставке от 2% до 5%, если они возвращаются в страну к марту 2017 г. Их владельцы получат прощение за прошлое уклонение от уплаты налогов. Сред­ства должны оставаться в Индонезии как минимум 3 года в фон­дах под управлением уполномоченных банков. Их можно инвестировать только на определенные цели, в т.ч. в государственные облигации, золото и недвижимость. Правительство ожидает, что это позволит вернуть в страну порядка 43 млн. USD.

Такой опыт может оказаться интересным для белорусских властей, планирующих ввести в 2016–2020 гг. институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капитала из тени. Ведь помимо гарантий безусловного сохранения налоговой и коммерческой тайны, лицам, задекларировавшим доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги в Беларуси, потребуются условия для вложения амнистированных капиталов.

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