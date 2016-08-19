Глобализация
Оффшоры для амнистированных
Власти Индонезии рассматривают возможность создания своих собственных оффшорных зон. Об этом заявил недавно министр финансов страны Бамбанг Броджонегоро. По словам координирующего морского министра Лухута Панджайтана, речь идет об островах Бинтан и Ремпанг, находящихся недалеко от Сингапура.
Идея создания оффшорных зон возникла у правительства Индонезии в связи с опасением, что средства, репатриированные в рамках объявленной недавно амнистии капиталов, снова покинут страну. Здесь возникает множество технических аспектов. Нужно пересмотреть существующее налоговое законодательство, обеспечить необходимую инфраструктуру, максимально упростить ведение бизнеса.
Программа амнистии капиталов, после долгого рассмотрения, была запущена в Индонезии всего месяц назад. Репатриированные средства будут облагаться налогом по ставке от 2% до 5%, если они возвращаются в страну к марту 2017 г. Их владельцы получат прощение за прошлое уклонение от уплаты налогов. Средства должны оставаться в Индонезии как минимум 3 года в фондах под управлением уполномоченных банков. Их можно инвестировать только на определенные цели, в т.ч. в государственные облигации, золото и недвижимость. Правительство ожидает, что это позволит вернуть в страну порядка 43 млн. USD.
Такой опыт может оказаться интересным для белорусских властей, планирующих ввести в 2016–2020 гг. институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капитала из тени. Ведь помимо гарантий безусловного сохранения налоговой и коммерческой тайны, лицам, задекларировавшим доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги в Беларуси, потребуются условия для вложения амнистированных капиталов.