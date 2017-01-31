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Социум
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«Одно окно» для освобождения

31.01.2017
«Одно окно» для освобождения

Для освобождения от уплаты сбора на финансирование государственных расходов гражданину необходимо обратиться с заявлением в службу «Одно окно» Мин­ского городского исполнительного комитета (пр. Независимости, 8), сообщает пресс-служба Мингор­исполкома.

Режим работы учреждения: понедельник–пятница – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00, воскресенье – выходной.

Также можно обращаться в службу «Одно окно» администрации района по месту жительства (месту пребывания). Режим работы: понедельник–пятница – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00, воскресенье – выходной.

Гражданин вместе с заявлением предоставляет сведения о доходах своих и совместно с ним проживающих членов его семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, предусмотренные подп. 18.16 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утв. Указом Президента от 26.04.2010 № 200.

Максимальный срок осуществления ад­министративной процедуры – 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц. Плата при осуществлении данной административной процедуры не взимается.

Напомним, в соответствии с Декретом Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» мест­ные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе освобождать от уплаты сбора на финансирование государственных расходов граждан в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. При этом под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

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