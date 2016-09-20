Одно министерство на все случаи

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) подпишет меморандум с Федеральной антимонопольной службой России в ходе «Недели конкуренции в России», которая пройдет в Московской области с 26 по 28 сентября. Об этом рассказал министр МАРТа Владимир Колтович на пресс-конференции в пятницу.

В документе будут закреплены намерения сторон о сотрудничестве и информационном обмене. Белорусская сторона примет участие в заседании штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств – участников СНГ.

Возможно, сотрудничество с ФАС поможет решить проблему неравных цен на лекарства, роуминг, другие товары и услуги, которые стоят заметно дороже в нашей стране, предположил министр. Он рассказал, что для министерства новым является направление антимонопольных расследований. В Беларуси пока нет опыта по расследованию ценовых сговоров. Поэтому работа МАРТа будет построена через обучающий механизм семинаров в странах ЕАЭС, в основном в России. Функции торговой инспекции будут расширены в сторону проведения антимонопольных расследований.

Первые заявления, которые поступили в МАРТ, связаны с жалобами на ограничения межобластных поставок. По оценке министра, эта проблема существует на уровне устных указаний местной торговле, поэтому есть трудности с доказательной базой. Тем не менее министерство усилиями своих территориальных органов проведет это расследование.

Заявление о недобросовестной конкуренции подал один крупный производитель, в котором обозначил такую проблему, как отсутствие возможности установки торгового оборудования для показа товара, в связи с тем что торговые организации заключают договоры, обязывающие их иметь только определенный набор поставщиков. «Грубо говоря, вот я директор магазина, ко мне пришли 4 поставщика. Я с двумя из них заключаю договор о том, что установлю только их оборудование, за это получаю скидку на продукцию, ставлю большую надбавку, цена получается та же, товары двух поставщиков стоят в холодильнике, остальные – просто на полке. Такая практика влияет на предоставление права выбора покупателю и предполагает защиту прав на выбор товара, который поставляется в страну», – пояснил министр и пообещал с этой практикой разобраться.

Претензий со стороны импортеров нет, отметил министр. Они пользуются тем, что в нашей стране до сих пор не урегулирован вопрос размера бонусов, которые уплачиваются при поставке товара в торговую сеть. «В России бонус не может превышать 5%. У нас предлагается ограничение – 10%. Но эта тема настолько тонкая, что если развернешься как слон в посудной лавке, можно получить более высокие цены или уход с рынка определенных поставщиков. Вопрос присутствия белорусских товаров на полках торговых сетей решен, и наши производители бонусы практически не платят. По Минсельхозпроду это 0,9% от суммы поставки. В совокупности среди бонусов 94% – это доля выплат иностранных компаний», – рассказал В.Колтович.

Отвечая на вопрос о поправках в антимонопольное законодательство, министр заметил, что на рынок помимо закона о конкуренции также окажут влияние и нормативные акты, которые будут приняты в его развитие, и правоприменительная практика: «До сих пор по ряду вопросов правоприменительной практики нет. Например, мы должны контролировать долю на рынке. По результатам 2015 г. в 45 территориальных единицах установлено превышение порога доминирования (доли на рынке свыше 20%) у 7 субъектов. Для сравнения – в 2014 г. такое явление наблюдалось в 28 территориальных единицах у 4 субъектов. Поэтому вопрос регулирования экономической концентрации назрел, а практики нет. По закону сделки, совершенные после превышения доли, считаются ничтожными. И мы над такой практикой работаем, т.к. на рынке пора наводить порядок. Предполагаемые действия обсуждали на общественно-консультативном совете при Минэкономики».

В министерстве будут созданы общественно-консультативные советы по секциям: отдельно по вопросам регулирования потребительского рынка и антимонопольной деятельности. Сейчас оперативно подбирается их состав из авторитетных специалистов. Министр надеется, что их помощь позволит улучшить качество принимаемых законодательных актов.

Еще одна задача министерства – создание конкурентной среды в сфере госзакупок, объем которых сегодня – почти 10 млрд. BYN (или 11% ВВП). Для регулирования этой системы в министерстве создана новая структура – управление контроля госзакупок. Одной из главных задач в этой сфере В.Колтович считает увеличение доли конкурентных процедур. Министр напомнил, что с 1 января 2016 г. все учреждения образования, здравоохранения и прочие бюджетники обязаны проводить конкурсы по выбору поставщиков.

Сейчас 90% госзакупок совершаются из одного источника, и эту ситуацию МАРТ намерен изменить, воздействуя по двум направлениям: повышая профессионализм участников госзакупок и совершенствуя законодательство. Здесь особенно важно расширение конкурентной среды, поскольку госзакупки не совершаются, если не приходят поставщики.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА