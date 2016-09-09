Торговля
Одно министерство на все случаи монополизма
В Беларуси 8 сентября в соответствии с Указом Президента от 3.06.2016 № 188 на базе Минторга создан единый антимонопольный орган – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Положение о министерстве утверждено постановлением Совмина от 6.09.2016 № 702. В его систему вошли территориальные органы с правами юрлица, управления (отделы) торговли и услуг областных и Минского городского исполкомов, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», редакция журнала «Гермес».
Основные задачи министерства: проведение государственной политики в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции, регулирование деятельности субъектов естественных монополий, ценообразования, торговли, общепита, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, рекламы и госзакупок, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства. К виновникам министерство в пределах своей компетенции имеет право применять соответствующие меры ответственности.
Ключевой целью нового министерства должна стать защита внутреннего рынка страны путем создания равных конкурентных условий для всех его участников.
Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ
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