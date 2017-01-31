Обогатился неосновательно

Да, должен. Денежные средства квалифицируются как неосновательное обогащение поставщика.

В соответствии со ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Из п. 1 ст. 457 ГК следует, что покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен – в срок, определенный согласно ст. 295 ГК в случаях, когда договором купли-продажи предусмот...