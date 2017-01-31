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№9 (2016) от 03.02.2017

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№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Обогатился неосновательно

31.01.2017

Между сторонами заключен договор поставки под отлагательным условием. Согласно договору товар поставляется на условии 100% предварительной оплаты. До наступления отлагательного условия покупатель перечислил поставщику стоимость приобретаемого товара.

Должен ли поставщик вернуть покупателю уплаченные последним денежные средства (каким образом квалифицируются денежные сред­ства, полученные поставщиком)?

Да, должен. Денежные средства квалифицируются как неосновательное обогащение поставщика.

В соответствии со ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Из п. 1 ст. 457 ГК следует, что покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен – в срок, определенный согласно ст. 295 ГК в случаях, когда договором купли-продажи предусмот...

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