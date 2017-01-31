Вопрос-ответ
Обогатился неосновательно
Между сторонами заключен договор поставки под отлагательным условием. Согласно договору товар поставляется на условии 100% предварительной оплаты. До наступления отлагательного условия покупатель перечислил поставщику стоимость приобретаемого товара.
Должен ли поставщик вернуть покупателю уплаченные последним денежные средства (каким образом квалифицируются денежные средства, полученные поставщиком)?
Да, должен. Денежные средства квалифицируются как неосновательное обогащение поставщика.
В соответствии со ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Из п. 1 ст. 457 ГК следует, что покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен – в срок, определенный согласно ст. 295 ГК в случаях, когда договором купли-продажи предусмот...