Нужны не жесты, а деньги

Он также отметил, что Россия ждет от Беларуси полного погашения оплаты за газ за 2016 год, авансового платежа для этого недостаточно. «Сложные переговоры. Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже обратно отправили», — сказал он. При этом А. Дворкович добавил, что переговоры по газовому вопросу продолжаются.

Еще в конце октября белорусские власти уверяли, что перечислят недоплаченные за российский газ средства (около 281 млн. USD). В ответ ожидалось восстановление поставок нефти, сокращенных с июля более чем на 1/3. Затем в правительстве Беларуси сообщалось, что наша страна перечислила России авансовый платеж за газ – «в качестве первого шага и жеста доброй воли». В ответ ожидалось, что спорные вопросы по поставкам газа и нефти до середины декабря будут урегулированы.

Но «жест доброй воли» российская стороны не оценила и поступила сугубо по-бухгалтерски: если назначение платежа указано неверно, его следует вернуть назад. Хотя для хода переговоров такой жест выглядит довольно жестко.

В четверг посол России в Беларуси Александр Суриков анонсировал разрешение нефтегазового спора между странами до 20 декабря. По его словам, между странами нет ни газовых, ни нефтяных войн. «Есть контракт на поставку газа в Беларусь, который заканчивается в конце 2017 г. Есть сомнения в цене, первоначально указанной в контракте. Кроме того, существует межправительственное соглашение по поводу перехода на равнодоходные цены, в т.ч. на углеводородное сырье. При этом два документа как бы вступили в дисгармонию между собой», — сказал российский дипломат.

Напомним, что нефтегазовые проблемы между нашими странами возникли в связи с падением мировых цен на энергоносители. В действующем до конца 2017 г. контракте цена газа для Беларуси составляет 132 USD за 1000 м3. Однако белорусские власти считают, что теперь справедливой следует считать цену 73 USD. Исходя из этого и проводились текущие платежи

Между тем газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Беларусь готова полностью оплатить долг за газ, если получит еще 2 транша кредита из антикризисного фонда Евразийского фонда стабилизации и развития. По данным «Ъ», речь также идет о предоставлении Беларуси ежегодной компенсации цен на газ на сумму 300 млн. USD.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ