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№100 (2007) от 30.12.2016

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№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

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Консультации

Новые условия допуска к процедуре МДП

30.12.2016

Рассмотрим новые требования к применению в Беларуси системы МДП, введенные постановлением Совмина от 15.12.2016 № 1026 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.1998 № 1996 и от 17.02.2012 № 156» (далее – постановление № 1026).

Система МДП – это международная система транзита товаров и транспортных средств, которая позволяет упростить таможенные формальности при транспортировке грузов через территорию различных государств и в то же время дает таможенным органам механизмы защиты от нелегального ввоза грузов и уплаты по ним в случае необходимости таможенных пошлин и налогов.

Для того чтобы эта система эффективно работала, необходимы постоянный контроль за правильностью ее использования и принятие мер, направленных на пресечение злоупотреблений. Одной из таких мер является введение определенных ограничений и требований для лиц, желающих заниматься перевозками по системе МДП.

В 1999 г. вступил в силу ряд попр...

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