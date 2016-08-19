Новые требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов

Постановлением Минздрава от 8.07.2016 № 85, вступившим в силу с 14 августа 2016 г., утверждены Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» (далее – СНиП № 85).

Действующие ранее Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. постановлением Минздрава от 29.12.2012 № 215 (далее – СНиП № 215), признаны утратившими силу с той же даты.

Общие положения

СНиП № 85 устанавливает требования к условиям труда работающих, общие требования по организации технологических процессов, оборудованию, содержанию и эксплуатации производственных зданий и помещений, вентиляции и микроклимату, водоснабжению и водоотведению, освещению, организации питания, санитарно-бытовому обеспечению и медико-санитарному обслуживанию работающих, организации лабораторного контроля за состоянием условий труда работающих на производственных объектах.

При этом изменено само определение производственного объекта. Ранее под производственными объектами понимались объекты (предприятия, производственные здания, помещения, цеха, участки и иные объекты) обрабатывающей, горнодобывающей промышленностей, объекты по производству электро­энергии и газа, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства (кроме производств, применяющих радиоактивные материалы и источники ионизирующих излучений). Другими словами, сфера действия СНиП № 215 ограничивалась производственными объектами, относящимися к отдельным отраслям промышленности, и их перечень был «закрытым».

В свою очередь, согласно п. 2 СНиП № 85 производственными объектами считаются любые производственные здания, помещения, цеха, участки, которые функционируют в сфере материального производства, т.е. сфера применения этого нормативного акта гораздо шире.

Кроме того, п. 2 СНиП № 85 содержит и другие, отсутствующие в ранее действовавшем документе определения. Так, под производственными зданиями понимаются здания для размещения промышленных производств и обеспечения необходимых условий труда работающих и эксплуатации технологического оборудования, производственной зоной считается территория производственного объекта, предназначенная для размещения производственных, административных зданий, сооружений и складов, производственными помещениями – помещения в производственных и иных зданиях и сооружениях, в которых в течение рабочего дня (рабочей смены) осуществляется трудовая деятельность людей, а технологическим оборудованием – машины, аппараты, установки, с применением которых производится продукция и осуществляется технологический процесс.

Также определено, что под условиями труда работающих понимается совокупность факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работающих в процессе трудовой деятельности и определяющих степень профессионального риска на рабочем месте.

Кроме того, в п. 3 СНиП № 85 установлено, что его требования не распространяются на объекты строительства, проектирование, реконструкция и строительство которых начались до вступления в силу данного нормативного акта.

Нововведением является норма (п. 4 СНиП № 85), согласно которой работы и услуги, осуществляемые на территории производственного объекта и входящие в перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, установленные постановлением Минздрава от 17.07.2012 № 104 «Об установлении перечня работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 75», а также проекты санитарно-защитных зон организаций, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, проектная документация на реконструкцию, в т.ч. модернизацию, капитальный ремонт, при которых осуществляются расширение или увеличение мощности, изменение целевого назначения объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, условия труда работающих подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе.

При этом в п. 5 СНиП № 85 определено, что государственную санитарно-гигиеническую экспертизу проводят уполномоченные организации, осуществляющие государственный санитарный надзор, в порядке, установленном единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Сохранены нормы, согласно которым государственный санитарный надзор за соблюдением требований СНиП № 85 осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а за нарушение этих требований виновные лица несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.

Требования к условиям труда работающих, производственному оборудованию и организации технологических процессов

В п. 8 СНиП № 85 установлено, что для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда на рабочих местах производственных объектов размещение технологического оборудования, организация технологических процессов, режимов труда и отдыха должны соответствовать требованиям:

– санитарных норм и правил (далее – СНиП), устанавливающих требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию;

– СНиП, гигиенических нормативов, устанавливающих величины предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны, предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) загрязнения кожных покровов работающих c вредными веществами;

– СНиП, гигиенических нормативов, устанавливающих величины ПДУ шума и других физических факторов на рабочих местах;

– СНиП № 85.

Особо отмечено (п. 9 СНиП № 85), что при работе с химическими веществами должны соблюдаться требования СНиП, гигиенических нормативов, устанавливающих требования к величинам гигиенических нормативов содержания химических веществ в воздухе рабочей зоны (сейчас – устанавливающих перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ).

Нахождение работающих в условиях воздействия вредных веществ, не имеющих регламентированных гигиенических нормативов – предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) или ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ), методов их определения (в аналогичной норме СНиП № 215 говорилось о применении таких вредных веществ), возможно только после проведения оценки их класса опасности. При этом разработку ПДК или ОБУВ химических веществ, предназначенных для использования в технологическом процессе, и не имеющих утвержденных гигиенических нормативов, методов их определения должен обеспечить производитель таких химических веществ, а не наниматель, как было ранее.

В п. 17 СНиП № 215 было предусмотрено, что в производствах, в которых возможна опасность попадания химических веществ на кожу и слизистые, должны быть устроены гидранты, позволяющие их использование на любом участке цеха, и фонтанчики для промывки глаз. В п. 12 СНиП № 85 эта норма заменена на менее конкретную: при осуществлении технологических процессов, связанных с возможностью попадания вредных химических веществ на кожу и слизистые, на рабочих местах должна быть обеспечена возможность обильного промывания кожи и слизистых проточной водой.

Кроме того, в СНиП № 85 включена норма, в соответствии с которой на рабочих местах в производственных помещениях, где выполняются работы с кислотами и щелочами, должны быть нейтрализующие вещества.

Как и ранее, объем производственных помещений на одного работающего должен составлять не менее 15 м3, а свободная площадь помещений – не менее 4,5 м2. При этом согласно п. 2 СНиП № 85 свободной площадью помещения считается площадь производственного помещения, не занятая производственным оборудованием и материалами. В то же время из СНиП № 85 исключена норма, согласно которой высота от пола до потолка в производственных помещениях должна быть не менее 3,2 м.

СНиП № 85 дополнен требованием, исходя из которого взаимное размещение производственного оборудования, его конструктивных элементов и органов управления должно обеспечивать свободный доступ и проход для работающих, условия для удобного и безопасного выполнения работ.

Технологическое оборудование, в процессе эксплуатации которого происходит выделение пыли (в аналогичной норме СНиП № 215 говорилось об образовании пыли), водяного пара, химических веществ в виде пара и газа (водяной пар и химические вещества ранее не упоминались), должно быть герметизировано, снабжено уплотнителями, укрытиями и местной вытяжной вентиляцией.

Как и прежде, сбор и удаление пыли должны осуществляться только пылесосами или влажным способом (кроме пыли, содержащей радиоактивные вещества). Обдувка сжатым воздухом технологического оборудования, вентиляционных систем, машин и изделий без устройств по пылеулавливанию не допускается. Места погрузки, выгрузки и растаривания пылящих материалов, материалов, способных к газовыделению, необходимо оборудовать системами вытяжной вентиляции, а транспортеры по перемещению пылящих материалов должны иметь укрытие, оборудованное вытяжной вентиляцией, предупреждающее загрязнение воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха.

В СНиП № 85 включена норма, согласно которой размещение технологических линий и технологического оборудования должно препятствовать распространению загрязнений воздуха из помещений с большим выделением вредных веществ в помещения с меньшим выделением или отсутствием вредных веществ, а также обеспечивать максимальное ограничение образования шума и вибрации. При расположении в одном производственном помещении различных по вредности производственных участков следует предусматривать меры по предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды на работающих других участков цеха.

Все производственные источники тепла должны обе­спечиваться устройствами и приспособлениями, предотвращающими или ограничивающими выделение конвекционного и лучистого тепла в рабочее помещение. Отметим, что в действовавшей ранее аналогичной норме приводился исчерпывающий перечень таких источников тепла, который в СНиП № 85 отсутствует.

Не изменилась норма, согласно которой в производственных помещениях не допускается хранение личных вещей работающих (было – домашней, уличной одежды), пищевых продуктов, химических веществ в таре, не имеющей соответствующей маркировки. В то же время на рабочих местах теперь запрещено не только курение, но и прием пищи, а специальные помещения или места для курения, оборудованные системой вентиляции, о которых говорилось в СНиП № 215, в действующем с 14 августа 2016 г. нормативном акте вообще не упоминаются.

Кроме того, в данный раздел СНиП № 85 включены нормы, регулирующие режим труда и отдыха работающих.

Так, рациональный режим труда и отдыха в организации должен устанавливаться в соответствии с нормативными правовыми актами исходя из характера и условий труда и предусматривать, помимо обеденного перерыва, соблюдение регламентированных перерывов, включаемых в баланс рабочего времени. В профессиональных группах, для которых характерно выполнение рабочих операций различной степени тяжести, частоту и продолжительность перерывов на отдых необходимо устанавливать с учетом характера выполняемой работы. Для работников, труд которых по показателям тяжести трудового процесса относится к вредному 3 классу условий труда (1–3 степени), следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через полтора-два часа работы продолжительностью не менее 10 мин каждый.

Не забыты и мероприятия спортивного характера (физкультурные паузы), которые во время регламентированных перерывов рекомендуется проводить на рабочем месте. В тех случаях, когда работа проводится в помещениях, условия которых не позволяют организовывать такие мероприятия, они должны проводиться в специально отведенных помещениях (рекреациях, холлах, комнатах отдыха).

Требования к территории и размещению производственных объектов

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция производственных объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, устанавливающих требования к проектированию, проведению строительных работ, реконструкции, благоустройству объектов, вводу объектов в эксплуатацию, а также СНиП № 85. При этом размер санитарно-защитной зоны производственного объекта должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил, устанавливающих требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

По сравнению с ранее действовавшим нормативным актом в СНиП № 85 существенно расширен перечень требований, предъявляемых к производственной зоне и прилегающей к ней территории.

Так, согласно п.п. 27–31 СНиП № 85 производственная зона должна быть благоустроена, ограждена. Проезды и проходы должны быть свободными для движения, иметь твердое покрытие, выполненное из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое) (ранее никаких требований к твердому покрытию проездов и проходов установлено не было), и своевременно ремонтироваться.

В производственной зоне, в т.ч. на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, должны быть обеспечены:

– своевременный покос травы участков озеленения;

– в зимнее время – очистка от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий в местах прохода и транспортных проездах;

– чистота и порядок в любое время года.

Отметим, что в части содержания прилегающей территории СНиП № 215 содержал лишь требования своевременного и регулярного покоса травы участков озеленения.

Ранее отсутствовало требование, согласно которому у входов в производственные, административные здания должны быть установлены урны для мусора и приспособления для очистки обуви, которые также должны своевременно очищаться.

Требования к содержанию

и эксплуатации производственных объектов

Что касается проездов, проходов и рабочих мест самого производственного объекта, то в СНиП № 85 включено требования, чтобы они не загромождались строительными материалами, тарой, сырьем, готовой продукцией и отходами производства.

Сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов (в аналогичной норме СНиП № 215 упоминалось еще и топливо, зато отсутствовал металлолом) должны осуществляться на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие (ранее также требовалось, чтобы покрытие этих площадок было водонепроницаемым, а сами они имели необходимое обозначение). Площадки должны содержаться в чистоте, иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. При этом в СНиП № 85 дополнительно установлено, что емкости для сбора отходов должны находиться в технически исправном состоянии, оборудоваться крышками, иметь маркировку с указанием вида отходов.

Что касается сбора и хранения токсичных промышленных отходов, а также сбора и кратковременного хранения ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп, то требования к ним не изменились, равно как и нормы, регламентирующие порядок работы со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.

Некоторые изменения внесены в требования к полам производственных помещений, стенам и потолкам производственных, вспомогательных и бытовых помещений производственных объектов.

В частности, дополнительно установлено, что полы производственных помещений должны быть без перепадов, твердыми, ровными, выполнены из влагостойких, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, конструктивно соответствующих используемой технологии производства, легко подвергающихся санитарной обработке, дезинфекции и иметь уклон к канализационным трапам при их наличии. При этом не допускается наличие выбоин и неровностей, а также скопление влаги на полу.

На рабочих местах в производственных помещениях, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные, для работников производственного объекта должны предусматриваться подножные решетки (подставки) из материалов, легко поддающихся очистке.

Говоря о стенах производственных, вспомогательных и бытовых помещений производственных объектов, отметим, что они должны иметь гладкую без дефектов поверхность, а также отделку из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, допускающих регулярную санитарную обработку. Потолки должны содержаться в чистоте и способствовать уменьшению конденсации влаги. Образование плесени на потолке, стенах и оборудовании производственного объекта не допускается. В СНиП № 215 к стенам и потолкам содержалось единственное требование – применение отделочных материалов, предотвращающих сорбцию.

Сохранено требование, чтобы все производственные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование содержались в чистоте. При этом дополнительно установлено, что не допускается использовать производственные и санитарно-бытовые помещения не по назначению.

Что касается их ремонта, то он должен проводиться по мере необходимости. При этом в отличие от СНиП № 215 установлено, что не допускается проведение ремонта производственных помещений и технологического оборудования во время их эксплуатации.

В данный раздел СНиП № 85 дополнительно включены нормы, которые ранее отсутствовали. Так, все поступающие на производственные объекты сырье, материалы и изделия, а также готовая продукция должны соответствовать СНиП № 85, а также санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к качеству и безопасности продукции, сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Качество дезинфекции, моющих и чистящих средств должно подтверждаться соответствующим документом. При этом не допускается их хранение вместе с сырьем и готовой продукцией, а участки и помещения для хранения дезинфицирующих средств и приготовления дезинфицирующих растворов должны быть оборудованы вентиляцией.

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на производственных объектах должны производиться с учетом требований соответствующих санитарных норм и правил.

(Продолжение следует)

Автор публикации: Александр ГАНАГО