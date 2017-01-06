Новости законодательства (27.12.2016 – 3.01.2017)

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Указ от 28.12.2016 № 496 «О мерах по финансовому оздоровлению юридических лиц - участников холдинга «Мясомолпром»» (рег. № 1/16814 от 28.12.2016)

Подробнее см. ЭГ № 100, с. 3

Вступил в силу с 30.12.2016 г.

Указ от 27.12.2016 № 491 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16818 от 29.12.2016)

Cрок преобразования колхозов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия, установленный Указом от 17.07.2014 № 349, переносится с 31 декабря 2016 г. на 31 мая 2017 г.

Вступил в силу с 31.12.2016 г.

Указ от 27.12.2016 № 492 «О безвозмездной передаче машин и оборудования» (рег. № 1/16819 от 29.12.2016)

См. этот номер «ЭГ», с.2

Вступил в силу с 1.01.2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 ноября 2016 г.

Указ от 27.12.2016 № 493 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16820 от 29.12.2016)

Согласно изменениям, внесенным в Указ от 2.12.2013 № 531 «О некоторых вопросах информатизации», в новой редакции изложены полномочия в сфере информатизации Минсвязи, Департамента информатизации Минсвязи и ГКНТ.

Вступил в силу с 1.01.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 26.12.2016 № 1074 «Об утверждении Положения о порядке и условиях получения разрешений на осуществление работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами» (рег. № 5/43120 от 27.12.2016)

Вступает в силу с 6.01.2016 г.

От 26.12.2016 № 1075 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73» (рег. № 5/43125 от 27.12.2016)

Внесены поправки в Государственную программу о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы».

Вступило в силу с 30.03.2017 г.

От 26.12.2016 № 1076 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2015 г. № 931» (рег. № 5/43126 от 27.12.2016)

В новой редакции установлены объемы поставок (закупок) сельхозпродукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2016 год.

Вступило в силу с 29.12.2016 г.

От 27.12.2016 № 1080 «Об установлении размера месячной минимальной заработной платы» (рег. № 5/43127 от 27.12.2016)

Подробнее см. ЭГ № 100, «Информбанк», с. 1.

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 27.12.2016 № 1083 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2017 году» (рег. № 5/43128 от 28.12.2016)

Вступило в силу с 29.12.2016 г.

От 27.12.2016 № 1081 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54» (рег. № 5/43129 от 29.12.2016)

Внесены коррективы в положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги и о порядке доведения до организаций жилищно-коммунального хозяйства соответствующих финансово- экономических показателей и контроля за их выполнением».

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

От 27.12.2016 № 1084 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462» (рег. № 5/43131 от 29.12.2016)

Некоторые изменения внесены в Положение о порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства, утв. постановлением Совмина от 26.03.2008 № 462.

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

От 22.12.2016 № 1063 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 1716» (рег. № 5/43134 от 29.12.2016)

В новой редакции изложено Положение о порядке расчета размеров арендной платы при сдаче в аренду находящихся в республиканской собственности железнодорожных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов и багажа, утв. постановлением Совмина от 28.12.2009 № 1716.

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 28.12.2016 № 1088 «О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2017 год» (рег. № 5/43135 от 29.12.2016)

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 28.12.2016 № 1087 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2015 г. № 1106» (рег. № 5/43137 от 29.12.2016)

Определен объем заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2016 году лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд.

Вступило в силу с 28.12.2016 г.

От 28.12.2016 № 1096 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2014 г. № 381» (рег. № 5/43139 от 29.12.2016)

Некоторые изменения внесены в Положение об аккредитации на право ведения охотничьего хозяйства, утв. постановлением Совмина от 23.04.2014 № 381.

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

От 28.12.2016 № 1097 «О порядке застройки площадей залегания полезных ископаемых» (рег. № 5/43140 от 29.12.2016)

Определено, что порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых устанавливается Минприроды.

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

От 26.12.2016 № 1079 «Об установлении на 2017 год размеров расходования средств, поступающих от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и размеров компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и отходов упаковки и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 708» (рег. № 5/43146 от 29.12.2016)

Основные положения вступили в силу с 1.01.2017 г.

От 28.12.2016 № 1093 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 октября 2016 года «О республиканском бюджете на 2017 год»» (рег. № 5/43148 от 29.12.2016)

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 28.12.2016 № 1094 «Об утверждении среднесрочной финансовой программы республиканского бюджета на 2017–2019 годы» (рег. № 5/43151 от 30.12.2016)

Вступило в силу с 30.12.2016 г.

От 29.12.2016 № 1103 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 1610» (рег. № 5/43153 от 30.12.2016)

Изменен порядок приобретения, реализации и использования акцизных марок для маркировки табачных изделий, произведенных на территории Республики Беларусь.

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 28.12.2016 № 1095 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932» (рег. № 5/43155 от 30.12.2016)

С 1 января снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС: на сырую нефть – с 90,4 до 79,1 USD/т, на прямогонный бензин – с 64,1 до 43,5 USD/т, на товарные бензины – с 55,1 до 23,7 USD/т, на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла – с 36,1 до 23,7 USD/т.

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 29.12.2016 № 1104 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 637» (рег. № 5/43156 от 30.12.2016)

Совершенствуется порядок оплаты расходов, связанных с ухудшением здоровья лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве, с учетом правоприменительной практики и произошедших изменений в законодательстве.

В частности, упрощен порядок оплаты расходов на дополнительное питание таких лиц с привязкой размеров возмещения этих расходов к продовольственной доле в бюджете прожиточного минимума, обеспечение медицинскими изделиями и отдельными средствами социальной реабилитации.

Расширен перечень случаев, при которых страховщиком производится оплата расходов по обеспечению средствами социальной реабилитации.

Уточнен порядок, сроки и причины отказа в удовлетворении заявлений о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, а также обстоятельства, при которых за застрахованными лицами сохраняется право на получение новой путевки в связи с невозможностью по уважительным причинам воспользоваться ранее выделенной путевкой.

Основные положения вступили в силу с 1.01.2017 г.

От 29.12.2016 № 1105 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 1086» (рег. № 5/43157 от 30.12.2016)

Снижены размеры расходования средств, поступающих от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и компенсации таким лицам расходов по сбору отходов товаров и отходов упаковки.

Вступило в силу с 29.12.2016 г.

От 29.12.2016 № 1108 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 88» (рег. № 5/43159 от 30.12.2016)

Изменения и дополнения внесены в постановление Совмина от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов».

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

От 29.12.2016 № 1114 «О мерах по снижению в 2017 году затрат на оказание населению жилищно-коммунальных услуг» (рег. № 5/43165 от 30.12.2016)

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

НАЦБАНК

Пост. от 12.12.2016 № 609 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 425» (рег. № 8/31556 от 27.12.2016)

При расчете резервных требований, подлежащих депонированию в фонде обязательных резервов, банки смогут уменьшать базу резервирования от привлеченных денежных средств в валюте в пределах ее объема за соответствующий период на сумму, направленную ими на приобретение государственных валютных облигаций, эмитированных только до 31.12.2016 г.

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

Пост. от 21.12.2016 № 625 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 343» (рег. № 8/31580 от 29.12.2016)

Изменения внесены в постановление Правления Нацбанка от 26.05.2014 № 343 «О вопросах безопасности обращения банковских платежных карточек и функционирования объектов программно-технической инфраструктуры».

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

МИНФИН, МИНЖИЛКОМХОЗ, МИНЭКОНОМИКИ

Пост. от 29.04.2016 № 29/14/24 «О внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 октября 2014 г. № 67/21/70» (рег. № 8/31570 от 28.12.2016)

В новой редакции изложена Инструкция о порядке планирования финансирования на очередной финансовый год расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за счет бюджетных ассигнований в части жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Вступило в силу с 30.12.2016 г.

МИНФИН

Пост. от 14.12.2016 № 105 «О внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2» (рег. № 8/31575 от 29.12.2016)

Изменения внесены в Инструкцию о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности страховых организаций, утв. постановлением Минфина от 11.01.2010 № 2.

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

Пост. от 14.12.2016 № 106 «Об установлении формы сведений о наличии задолженности» (рег. № 8/31592 от 30.12.2016)

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

Пост. от 12.12.2016 № 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь» (рег. № 8/31602 от 30.12.2016)

См. Информбанк

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

Пост. от 16.12.2016 № 107 «О формировании страховых историй и предоставлении страховых отчетов» (рег. № 8/31599 от 30.12.2016)

Вступило в силу с 1.01.2017 г.

МИНЭКОНОМИКИ

Пост. от 19.12.2016 № 71 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (рег. № 8/31581 от 29.12.2016)

Признано утратившим силу постановление Минэкономики от 29.04.2003 № 98 «Об утверждении Положения о Государственном реестре субъектов естественных монополий и внесении изменений в постановление Министерства предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь от 7 июля 2000 г. № 13».

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

МИНЛЕСХОЗ

Пост. от 19.12.2016 № 77 «О некоторых вопросах отграничения на местности участков лесного фонда, предоставленных для лесопользования и их передачи юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство» (рег. № 8/31577 от 29.12.2016)

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

Пост. от 19.12.2016 № 68 «Об утверждении Правил рубок леса в Республике Беларусь» (рег. № 8/31584 от 29.12.2016)

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

Пост. от 26.12.2016 № 84 «Об утверждении Правил отвода и таксации лесосек в лесах Республики Беларусь» (рег. № 8/31598 от 30.12.2016)

Вступило в силу с 31.12.2016 г.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вступили в силу с 1 января 2017 г:

Подпункт 1.5 Указа от 18.07.2016 № 272 «О внесении изменений и дополнений в Указы Президента Республики Беларусь».

В Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утв. Указом Президента от 25.08.2006 № 530, внесены изменения, согласно которым в страховых организациях должны быть организованы системы внутреннего контроля, состоящие из внутреннего контроля, системы управления рисками, внутреннего аудита.

Указ от 17.08.2016 № 311 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь».

Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Указ от 8.10.2014 № 471 «Об особенностях деятельности организаций алкогольной и пивоваренной отраслей» организациям, производящим алкогольную продукцию, слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2% и менее 7% (слабоалкогольные натуральные, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2% до 7%, сидры (за исключением фруктово-ягодных) и (или) пиво, с 1.01.2017 г. по 31.12.2018 г. предоставляется право определять момент фактической реализации (передачи) подакцизных товаров по мере их отгрузки или по мере их оплаты для целей исчисления и уплаты акцизов.

Указ от 20.10.2016 № 380 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве».

Устанавливается, что:

– закупки работ, услуг при строительстве, в т.ч. возведении, реконструкции, ремонте, реставрации, благоустройстве, сносе объектов, осуществляются путем проведения подрядных торгов либо переговоров;

– закупки товаров при строительстве осуществляются путем проведения торгов на закупку товаров при строительстве, переговоров либо биржевых торгов.

Проведение подрядных торгов является обязательным при заключении договоров о строительстве:

1) жилых домов – при стоимости строительства 6 тыс. БВ и более;

2) объектов, финансирование строительства которых осуществляется полностью или частично за счет средств:

– республиканского и (или) местных бюджетов, в т.ч. государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних госзаймов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных под гарантии Правительства, облисполкомов и Мингорисполкома, – при стоимости строительства 6 тыс. БВ и более;

– госорганизаций и хозобществ, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в госсобственности, – при стоимости строительства 100 тыс. БВ и более.

Установлены случаи, когда проведение подрядных и биржевых торгов не является обязательным. В этих случаях закупки товаров при строительстве осуществляются по выбору заказчика путем проведения торгов.

Пункт 3 Указа от 28.10.2016 № 396 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакциные товары, ценовых групп сигарет с фильтром».

С 01.01.2017 по 31.12.2017 г. суммы НДС для товаров, ввезенных белорусскими импортерами на территорию Беларуси из-за пределов ЕАЭС, подлежат вычету в том отчетном периоде, в котором истекли 60 календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой.

Пункт 1 Указа от 15.11.2016 № 421 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь».

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Указ от 25.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», установлен фиксированный процент (25%) отчислений в республиканский бюджет от платы, полученной за сдачу в аренду государственного недвижимого имущества.

Арендодатели капитальных строений (зданий, сооружений), права на которые не зарегистрированы в установленном порядке, обязаны до 01.07.2017, а в случае заключения договора аренды после 01.01.2017 – в течение 6 месяцев со дня заключения такого договора осуществить госрегистрацию прав на указанное имущество. Исключение составляют случаи, когда капитальные строения (здания, сооружения) расположены на землях общего пользования.

В случае несоблюдения этого требования арендодатель перечисляет в республиканский бюджет 100% средств, начиная с 01.07.2017 либо с месяца, следующего за месяцем, в котором истек установленный 6-месячный срок.

В новой редакции изложено Положение о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в государственной собственности, утв. Указом № 150.

Договоры аренды и безвозмездного пользования должны быть приведены в соответствие с Указом № 421 до 01.04.2017.

Закон от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»

Общественно значимые организации (банки, небанковские кредитно-финансовые и страховые организации, ОАО, имеющие дочерние организации) должны будут составлять и публиковать за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО (п. 2 ст. 17 Закона»). Главные бухгалтеры таких организаций должны иметь сертификат профессионального бухгалтера (абз.2 п. 4 ст.8 Закона).

Статья 1 Закона от 18.10.2016 № 432-З «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь».

С 1 января 2017 г. вводится понятие экономически обоснованных затрат при исчислении налога на прибыль. Установлены 3 вида расходов, которые не признаются экономически обоснованными (ст. 130 НК);

– увеличен предельный размер выручки для применения УСН для юрлиц с 1 030 000 до 1 159 800 руб., для ИП – с 112 500 до 126 700 руб.;

– возможен переход интернет-магазинов на УСН при соблюдении определенных условий;

– УСН не смогут применять все, кто оказывает услуги интернет-площадок;

– установлена ставка НДС в размере 25% при реализации всех услуг электросвязи;

– информация о плательщиках, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням, будет размещаться на официальном сайте МНС в сети Интернет (ст. 401 НК);

– закреплено право обжаловать решения налоговых органов, в т.ч. требования (предписания) об устранении нарушений, действия (бездействие) их должностных лиц, за каждым лицом, если оно полагает, что такие решения или действия (бездействие) нарушают его права и (или) законные интересы;

– Ставки по отдельным налогам, сборам и пошлинам устанавливаются в белорусских рублях;

– в случае невозможности выставления ЭСЧФ в связи с недоступностью Портала ЭСЧФ необходимо будет не позднее 5 рабочих дней со дня возобновления его работоспособности выставить ЭСЧФ;

– изменен общий срок выставления/загрузки ЭСЧФ на портал, созданный для работы с ними (если ранее ЭСЧФ должны были быть созданы и направлены плательщиком на Портал ЭСЧФ не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, то сейчас срок смещен на 10-е число);

– установлен новый вид проверки – проверка восстановленных проверяемым субъектом документов бухгалтерского, налогового учета и (или) других документов, связанных с налогообложением.

Постановление Совмина и Нацбанка от 19.08.2016 № 657/20 «О введение в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности».

С 1 января 2017 г. в качестве ТНПА на территории Беларуси введены в действие 42 Международных стандарта финансовой отчетности и 26 Разъяснений к ним, принимаемые Фондом МСФО.

Постановление Совмина от 19.10.2016 № 839 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253».

Скорректировано Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. В частности, установлено, что аттестация проводится также для выявления на конкретном рабочем месте работника, занятого на нем полный рабочий день, факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работающего.

Уточнены профессии (должности) и виды работ, которые включаются в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации. Кроме того, определены условия, при наличии которых по решению аттестационной комиссии в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, должны будут включаться иные рабочие места.

Внесены дополнения в порядок занесения сведений о результатах оценки условий труда в карту аттестации рабочего места по условиям труда.

Дополнен перечень документов, которые необходимо составить по итогам аттестации.

Внеочередная аттестация (переаттестация) будет проводиться в обязательном порядке по требованию органов госэкспертизы условий труда, а также в течение 6 мес. после:

– замены или модернизации производственного оборудования, замены сырья и материалов, изменения технологического процесса и средств коллективной защиты;

– реализации плана мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда;

– изменения условий труда работников при наличии инициативы нанимателя или профсоюза (профсоюзов) о проведении аттестации.

Результаты аттестации и внеочередной аттестации (переаттестации) действуют в течение 5 лет.

Постановление Совмина от 22.10.2016 № 855 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»».

Утверждены:

– Положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления;

– Положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству.

С 1 января 2017 г. услуги по трудоустройству могут оказывать только агентства, включенные в Реестр агентств по трудоустройству.

Постановление Совмина от 28.11.2016 № 974 «Об установлении размера базовой величины».

С 1 января 2017 г. базовая величина установлена в размере 23 рублей.

Инструкция о порядке внесения нотариусами сведений в единую электронную систему учета нотариальных действий и наследственных дел и предоставления из этой системы сведений, утв. постановлением Минюста от 15.07.2016 № 137.

Начала функционировать единая электронная система учета нотариальных действий и наследственных дел, в которую вносятся сведения:

– о приеме в депозит нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг;

– об удостоверении доверенностей (в отношении доверенностей, удостоверенных с 01.01.2014);

– по открытым до 01.01.2017 наследственным делам.

Инструкция о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка от 12.10.2016 № 530.

Установлены порядок проведения доразмещения и закрытой продажи облигаций, порядок выплаты дохода, погашения (досрочного погашения), а также закреплены расчетные показатели по облигациям.