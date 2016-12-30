Облигации для молочного холдинга

Предприятия – участники холдинга «Мясомолпром» получат господдержку по сложной схеме. В соответствии с Указом от 28.12.2016 № 496 их долги перед банками на сумму почти 286 млн. USD передаются Миноблисполкому, а затем будут взыскиваться в течение 6 лет.

Минскому облисполкому поручено до 1 января 2017 г. осуществить эмиссию облигаций, номинированных в долларах США, на сумму долгов 6 участников холдинга «Мясомолпром» по кредитам, полученным от Беларусбанка и Белагропромбанка на сумму 571,3 млн. BYN (в эквиваленте). Облигации выпускаются на 6 лет с выплатой процентного дохода в размере 7% годовых. За средства, полученные от эмиссии этих бумаг, облисполкому придется приобрести по договорам уступки требования долги предприятий холдинга и права залогодержателя на их имущество, находящееся в залоге у банков. При этом оговаривается, что приобретение таких долговых активов «осуществляется на основании разработанных участниками холдинга бизнес-планов их развития на срок полного исполнения обязательств по кредитным договорам».

Также Минскому облисполкому предписано погашать данные облигации равными долями ежеквартально, начиная с I квартала 2018 г. Проценты будут выплачиваться ежемесячно в долларах в размере 5,5% годовых за счет областного бюджета, а еще 1,5% – а счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату уплаты процентного дохода. Соответствующие субвенции консолидированному бюджету Минской области и расходы будут закладываться в республиканский бюджет на весь период погашения облигаций. Таким образом, вместо проблемных долгов в балансах банков появятся вполне солидные финансовые инструменты.

Участники холдинга будут погашать данные долги, начиная с 1 января 2018 г. ежеквартально равными долями с ежемесячной уплатой процентов начиная с 1.01.2017 г. в размере, устанавливаемом Минским облисполкомом, но не менее 4% годовых. Полное погашение должно завершиться не позднее 31 декабря 2021 г. В случае неисполнения участниками холдинга этих обязательств, деньги будут взыскиваться с них в бесспорном порядке с начислением на сумму просроченной задолженности повышенных процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка на дату образования просроченной задолженности, за каждый день просрочки.

Впрочем, возможности уклонения от расчетов существенно ограничиваются. В соответствии с Указом № 496, часть выручки в размере, необходимом для выполнения этих обязательств будет перечисляться участниками холдинга на специальные счета. Интересно, что эти счета должны открываться независимо от наличия у банков решений (постановлений) о приостановлении операций по счетам участников холдинга, принятых уполномоченными органами. Денежные средства, размещенные на спецсчетах, имеют целевое назначение и направляются участниками холдинга на исполнение обязательств перед областным бюджетом Минской области по погашению задолженности по договорам уступки требования. Они защищаются от обращения взыскания по исполнительным и иным документам, ареста и приостановления операций – кроме случаев, когда такие действия связаны с целевым использованием этих счетов или мер по предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Иными словами, облисполком получает право внеочередного взыскания задолженности с участников холдинга в обход общеустановленного порядка очередности расчетов с кредиторами.

Условие оказания участникам холдинга такой господдержки – достижение ими ежегодно доведенных показателей по темпам роста производительности труда и рентабельности продаж.

Напомним, холдинг «Мясомолпром» был создан в 2012 г. В его состав вошли КУП «Миноблмясомолпром» (управляющая компания), а также 12 ОАО столицы и Минской области. Предполагалось, что создание холдинга позволит максимально сконцентрировать «в одних руках» функции управления, финансовые, производственные и иные ресурсы предприятий Минской области, выступать единым «пулом» на внутреннем и внешнем рынках. Для этого был придуман общий бренд «Stelland». Однако оказалось, что вертикальная интеграция предприятий еще не гарантирует финансового успеха. Теперь долги управляющей компании и 5 ОАО («Здравушка-милк», Минский и Слуцкий мясокомбинаты, Молодечненский молочный и Слуцкий сыродельный комбинаты) приходится реструктуризировать и перекладывать на областной бюджет. Таким образом, налогоплательщики в очередной раз заплатят за «достижения» отечественных экспортеров продовольствия.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ