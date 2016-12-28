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№99 (2006) от 27.12.2016

28 декабря 2016 года

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Актуально
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Минимальная зарплата – 265 рублей

28.12.2016

С 1 января 2017 г. на 10,7% увеличивается размер государственного минимального социального стандарта в области оплаты труда – минимальной заработной платы.

Это решение принято постановлением Совмина от 27.12.2016 № 1080, согласно которому с 1 января 2017 г. месячная минимальная зарплата установлена в размере 265 BYN (за ноябрь 2016 г. с учетом индексации размер месячной минимальной зарплаты составлял 239,42 BYN).

Указанное постановление принято на основании положений статьи 4 Закона Республики Беларусь «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы».

Размер часовой минимальной зарплаты в соответствии со ст. 5 Закона «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной зарплаты на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.

Напомним, что наниматель обязан применять минимальную зарплату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, но с учетом отработанного рабочего времени.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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