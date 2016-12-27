Новости законодательства (19.12.2016- 23.12.2016)

Указ Президента от 20.12.2016 № 467 «Об освобождении республиканских научно-практических центров от уплаты налога на прибыль» (рег. № 1/16793 от 21.12.2016)

В частности, устанавливается, что:

– прибыль, полученная республиканскими научно-практическими центрами, подчиненными Минздраву и финансируемыми за счет средств республиканского бюджета, и учреждением здравоохранения «9-я городская клиническая больница» г. Минска от приносящей доходы деятельности с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г., освобождается от налогообложения налогом на прибыль;

– денежные средства, высвобождаемые в результате предоставления налоговой льготы, указанной в абз. 2 п. 1 Указа, направляются на приобретение оборудования, строительство, в т.ч. реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений названных учреждений.

Вступил в силу с 23.12.2016 г.

Указ Президента от 21.12.2016 № 471 «Об использовании в 2016 году средств республиканского централизованного инновационного фонда» (рег. № 1/16799 от 22.12.2016)

Указом, в частности, устанавливается, что в 2016 г. средства республиканского централизованного инновационного фонда направляются:

– на увеличение доли РБ в уставных фондах ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в сумме 12 910 000 BYN и ОАО «Борисовский завод автотракторного элек­трооборудования» – управляющая компания хол­динга «Автокомпоненты» в сумме 2 260 000 BYN. Средства, направленные на увеличение доли РБ в уставных фондах указанных АО, используются на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестиционного проекта «Организация про­изводства по сборке легковых автомобилей на 2012–2030 годы», путем внесения денежных вкладов в уставный фонд совместного ЗАО «БЕЛДЖИ»;

– в консолидированный бюджет Минской области в виде межбюджетного трансферта в сумме 12 830 000 BYN на возмещение расходов областного бюджета Минской области, связанных с увеличением доли коммунальной собственности в уставном фонде Китайско-Белорусского совместного ЗАО «Компания по развитию индустриального парка».

Допускается использование средств, поступающих в 2016 г. в инновационный фонд Минского облисполкома, в сумме 7 170 000 BYN на возмещение расходов областного бюджета Минской области, связанных с увеличением доли коммунальной собственности в уставном фонде Китайско-Белорусского совместного ЗАО «Компания по развитию индустриального парка».

Вступил в силу с 21.12.2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 14.12.2016 № 1020 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426» (рег. № 5/43058 от 19.12.2016)

В новой редакции изложены утвержденные постановлением Совмина от 25.10.2011 № 1426:

– Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и разрешений на пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах;

– Положение о порядке определения условий проведения компенсационных посадок либо осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира.

Вступает в силу с 31.12.2016 г.

От 15.12.2016 № 1024 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2012 г. № 590» (рег. № 5/43060 от 19.12.2016)

Изменения и дополнения вносятся в Положение о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест, утв. постановлением Совмина от 25.06.2012 № 590. В частности, устанавливается, что неиспользуемое недвижимое имущество, расположенное в границах г. Минска, областных центров и одноименных районов, включенное в Единую информационную базу неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду (далее – Единая база), размещаемую на интернет-портале Госкомимущества, передается в безвозмездное пользование в случаях, если это недвижимое имущество:

– не вовлечено в хозяйственный оборот путем отчуждения на аукционе (по конкурсу), в т.ч. с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, или путем продажи на аукционе права заключения договора аренды и не востребовано в течение 30 календарных дней с даты признания в установленном порядке такого аукциона несостоявшимся;

– подлежащее сдаче в аренду без продажи права заключения договора аренды, не востребовано в течение 60 календарных дней с даты размещения информации о нем в Единой базе.

Вступает в силу с 22.03.2017 г.

От 15.12.2016 № 1026 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 1998 г. № 1996 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/43062 от 19.12.2016)

Многочисленные изменения вносятся в постановление Совмина от 29.12.1998 № 1996 «О мерах по выполнению Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП». В частности, в новой редакции изложено Положение о порядке выдачи разрешения на допуск к процедуре МДП и пользованию книжками МДП, внесения в него изменений, приостановления, прекращения действия разрешения на допуск к процедуре МДП и пользованию книжками МДП.

Вступает в силу с 22.03.2017 г.

От 16.12.2016 № 1035 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 и определении тарифов на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг» (рег. № 5/43071 от 20.12.2016)

В частности, согласно изменениям тарифы на тепловую энергию с 13,3417 BYN за 1 Гкал подняты до 15,6098 BYN. В новой редакции также изложены приложения 1–3 к постановлению Совмина от 30.12.2013 № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Рес­публики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь», содержащие: цены на газ природный и сжиженный; тарифы на электрическую энергию; тарифы (цены) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Облисполкомам и Мингорисполкому рекомендовано обеспечить в 2017 г.:

1) размеры расходов населения за:

– санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома – не более 0,53 BYN с одного проживающего в месяц;

– техобслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома – не более 0,91 BYN с одной квартиры в месяц;

2) размеры возмещения населением расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на:

– освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, – не более 0,39 BYN с одного проживающего в месяц;

– работу лифтов, – не более 0,47 BYN с одного проживающего в месяц;

3) размеры платежей населения за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по субсидируемым государством тарифам в размерах, не превышающих их ежемесячных размеров в 2016 г.

В свою очередь МАРТ поручается согласовать облисполкомам и Мингорисполкому:

1) субсидируемые государством тарифы на:

– водоснабжение – не более 0,5301 BYN за 1 куб. метр;

– водоотведение (канализацию) – не более 0,354 BYN за 1 куб. метр;

– техническое обслуживание жилого дома – не более 0,1 BYN за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;

– техобслуживание лифта – не более 1,19 BYN с одного проживающего в месяц;

2) тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на:

– водоснабжение, – не более 0,83 BYN за 1 куб. метр;

– водоотведение (канализацию), – не более 0,69 BYN за 1 куб. метр;

– техническое обслуживание жилого дома, – не более 0,1155 BYN за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;

– техобслуживание лифта, – не более 1,33 BYN с одного проживающего в месяц.

Основные положения вступают в силу с 1.01.2017 г.

От 16.12.2016 № 1036 «Об установлении квот на производство в 2017 году алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Республики Беларусь, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции» (рег. № 5/43072 от 20.12.2016)

Вступило в силу с 20.12.2016 г.

От 16.12.2016 № 1038 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2015 г. № 1096» (рег. № 5/43074 от 20.12.2016)

Изменения внесены в постановление Совмина от 28.12.2015 № 1096 «Об утверждении Государственной программы развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016–­2020 годы».

Вступило в силу с 16.12.2016 г.

От 16.12.2016 № 1039 «О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2017 году» (рег. № 5/43075 от 20.12.2016)

Вступает в силу с 1.01.2017 г.

От 20.12.2016 № 1050 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2016 г. № 18» (рег. № 5/43090 от 22.12.2016)

В новой редакции изложен график этапов выполнения работ на 2016 год по реализации Указа Президента от 17.06.2008 № 337 «О некоторых вопросах строительства жилья с привлечением инвестиций», утв. постановлением Совмина от 15.01.2016 № 18.

Вступило в силу с 22.12.2016 г.

От 20.12.2016 № 1048 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2015 г. № 1017 и от 18 марта 2016 г. № 215» (рег. № 5/43098 от 23.12.2016)

В новой редакции изложены основные показатели развития лесного хозяйства на 2016 год, утв. постановлением Совмина от 8.12.2015 № 1017. Также многочисленные изменения внесены в постановление Совмина от 18.03.2016 № 215 «Об утверждении Государственной программы «Белорусский лес» на 2016– 2020 годы».

Вступило в силу с 25.12.2016 г.

От 20.12.2016 № 1053 «Об утверждении основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год» (рег. № 5/43099 от 23.12.2016)

Вступило в силу с 24.12.2016 г.

НАЦБАНК

Пост. от 21.11.2016 № 578 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке создания и ведения реестра лизинговых организаций» (рег. № 8/31545 от 23.12.2016)

Вступило в силу с 25.12.2016 г.

МИНЭКОНОМИКИ

Пост. от 8.12.2016 № 70 «О признании утратившим силу постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 17 июня 2015 г. № 34» (рег. № 8/31530 от 21.12.2016)

Утратившим силу признано постановление Мин­экономики от 17.06.2015 № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке установления факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства».

Вступило в силу с 21.12.2016 г.

МИНТРАНС

Пост. от 14.12.2016 № 35 «О выдаче в 2017 году разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных государств по территории Республики Беларусь» (рег. № 8/31539 от 22.12.2016)

Вступает в силу с 1.01.2017 г.

ГТК

Пост. от 23.11.2016 № 27 «О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 30» (рег. № 8/31531 от 19.12.2016)

Изменения и дополнения внесены в постановление ГТК от 30.05.2014 № 30 «О пунктах таможенного оформления», а также в Инструкцию о порядке открытия и упразднения ведомственных пунктов таможенного оформления, утв. этим постановлением.

Основные положения вступили в силу с 20.12.2016 г.