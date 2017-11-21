Новости законодательства (13.11.2017 – 17.11.2017)

Указ Президента от 14.11.2017 № 408 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/17346 от 16.11.2017)

Некоторые изменения внесены в Указ Президента от 28.10.2013 № 487 «Об отдельных вопросах налогообложения при строительстве атомной электростанции в Республике Беларусь».

Вступил в силу с 14.11.2017 г.

Указ Президента от 16.11.2017 № 413 «О Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере» (рег. № 1/17351 от 17.11.2017)

При Совбезе РБ создана Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, утверждено Положение о Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере и ее состав. На Межведомственную комиссию возлагаются следующие основные задачи:

– анализ состояния безопасности в информационной сфере и эффективности мер по ее обеспечению;

– участие в определении национальных интересов РБ в информационной сфере, выработке приоритетных направлений деятельности госорганов и иных организаций по выявлению и нейтрализации внутренних и внешних рисков, вызовов, угроз безопасности в информационной сфере;

– подготовка предложений о совершенствовании законодательства по вопросам безопасности в информационной сфере;

– подготовка предложений Президенту, Совбезу об основных направлениях государственной политики по обеспечению безопасности в информационной сфере;

– координация деятельности госорганов и иных организаций при решении задач по обеспечению безопасности в информационной сфере, в т.ч. при осуществлении международного сотрудничества.

Вступил в силу с 16.11.2017 г.

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 10.11.2017 № 59-З «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» (рег. № 2/2497 от 16.11.2017)

Вступил в силу с 16.11.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 4.11.2017 № 835 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 1955» (рег. № 5/44392 от 14.11.2017)

В новой редакции изложено Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения, утв. постановлением Совмина от 20.12.2000 № 1955.

Определено, что для целей Положения к мало­обеспеченным гражданам, имеющим право на получение льготных кредитов, одноразовых субсидий, субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, субсидий на погашение основного долга по этим кредитам и иных форм государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения, относятся граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает трехкратного среднемесячного среднедушевого бюджета прожиточного минимума семьи из 4 человек, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи документов для включения в соответствующие списки на получение льготных кредитов и субсидий или подачи документов для направления на заключение договора купли-продажи жилого помещения, строительство которого осуществлялось по госзаказу, и располагающие заявленным имуществом, общая стоимость которого не превышает для получения:

– льготного кредита – 2-кратного предельного размера льготного кредита для данной семьи;

– субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, субсидий на погашение основного долга по этим кредитам – 2-кратной стоимости жилого помещения исходя из принимаемой в расчет для определения размера субсидии стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения и максимальной нормы предоставления общей площади жилья социального пользования для данной семьи;

– одноразовых субсидий – стоимости жилого помещения исходя из принимаемой в расчет для определения размера субсидии стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения и максимальной нормы предоставления общей площади жилья социального пользования для данной семьи.

Вступило в силу с 17.11.2017 г.

От 10.11.2017 № 838 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2016 г. № 295» (рег. № 5/44393 от 14.11.2017)

Изменения внесены в постановление Совмина от 8.04.2016 № 295 «О порядке формирования, ведения и использования единой базы данных граждан, являющихся (являвшихся) кредитополучателями льготных кредитов (получателями одноразовых субсидий) на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, и членов их семей».

Вступило в силу с 16.11.2017 г.

От 10.11.2017 № 839 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2012 г. № 574» (рег. № 5/44394 от 14.11.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 86, с. 2.

Вступает в силу с 1.01.2018 г.

От 15.11.2017 № 850 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592» (рег. № 5/44415 от 16.11.2017)

Некоторые изменения внесены в Положение о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 31.10.2001 № 1592.

МНС в случаях, установленных законодательными актами, предоставлено право приостанавливать операции плательщиков не только по их счетам, но и по электронным кошелькам в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях.

Кроме того, из обязанностей министра по налогам и сборам исключено утверждение графиков проверок соблюдения в инспекциях МНС и государственных организациях, подчиненных МНС, порядка рассмотрения обращений.

Перечень территориальных органов МНС сокращен со 149 до 87. Из него исключены инспекции по Ганцевичскому, Жабинковскому, Ивановскому, Каменецкому, Ляховичскому, Малоритскому, Витебскому, Бешенковичскому, Браславскому, Верхне­двинскому, Брагинскому, Буда-Кошелевскому, Петриковскому, Дятловскому, Ивьев­скому, Кореличскому, Копыльскому, Мядельскому, Узденскому, Хотимскому, Круглянскому и другим районам.

Вступило в силу с 19.11.2017 г.

От 15.11.2017 № 852 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837» (рег. № 5/44417 от 16.11.2017)

Изменения внесены в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утв. постановлением Совмина от 8.07.1997 № 837.

Вступает в силу с 1.01.2018 г.

От 16.11.2017 № 853 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2006 г. № 890» (рег. № 5/44421 от 17.11.2017)

Некоторые изменения внесены в приложение к постановлению Совмина от 15.07.2006 № 890 «Об установлении порядка определения размера ежегодной, разовой платы и платы за выделение радиочастотного спектра».

Вступает в силу с 19.02.2018 г.

От 16.11.2017 № 855 «О некоторых вопросах Белорусского производственно-торгового кон­цер­на лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-­бумажной промышленности» (рег. № 5/44421 от 17.11.2017)

В состав концерна «Беллесбумпром» включено производственное унитарное предприятие «ЦБК-­Картон».

Вступило в силу с 19.02.2018 г.

МНС

Пост. от 27.10.2017 № 21/37/62/131 (совмест­ное с Минфином, Минтруда и соцзащиты, Белстатом) «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 19 апреля 2007 г. № 55/60/59/38» (рег. № 8/32528 от 15.11.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 86, с. 4.

Вступило в силу с 17.11.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 13.11.2017 № 67 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 июня 2013 г. № 60» (рег. № 8/32530 от 16.11.2017)

Некоторые изменения внесены в постановление Минтруда и соцзащиты от 17.06.2013 № 60 «Об оплате труда работников отдельных государственных организаций».

Вступило в силу с 19.11.2017 г.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД

Пост. от 8.11.2017 № 51 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 21» (рег. № 8/32526 от 15.11.2017)

Некоторые изменения внесены в постановление Минсельхозпрода от 28.02.2017 № 21 «Об установлении размера удешевления стоимости и объемов племенной продукции (материала) на содержание селекционных стад и сохранение генофонда, выращивания и реализации племенной продукции (материала), закупки племенной продукции (материала), включая закупки по импорту, и иных работ в области племенного дела в животноводстве».

Вступило в силу с 17.11.2017 г.