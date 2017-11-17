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№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

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Инновации
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Утвержден новый перечень высокотехнологичных товаров

17.11.2017

Постановлением Совмина от 10.11.2017 № 839 из­ложен в новой редакции перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 23.06.2012 № 574 (далее – перечень), который вступит в силу с 1 января 2018 г.

Перечень существенно рас­ширен – c 46 до 71 товарной позиции. В частности, в него включены элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные; различные виды кислот; провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений; алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные; антибиотики; оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды; некоторые виды звукоусилительной аппаратуры и т.д.

В то же время из перечня исключены стекло (ТН ВЭД ЕАЭС 7003, 7004 или 7005), некоторые виды печатных машин, используемых для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм, аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, отдельные виды весов, схемы печатные, выключатели автоматические на напряжение менее 72,5 кВ и др. Таким образом, перечень существенно обновился.

Напомним, что согласно подп. 1.133 п. 1 ст. 140 НК от обложения налогом на прибыль освобождается прибыль организаций, полученная от реализации товаров собственного производства, которые являются высокотехнологичными в соответствии с перечнем, в случае, если доля выручки, полученная от реализации таких товаров, составляет более 50% общей суммы выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая доходы от предоставления в аренду (финансовую аренду (лизинг)) имущества.

К товарам собственного производства, которые являются высокотехнологичными в соответствии с перечнем, относятся товары, произведенные в период действия сертификата продукции соб­ственного производства, выданного в установленном порядке, дата реализации которых приходится на период, в течение которого такие товары содержатся в перечне. При этом для получения права на данную льготу необходимо вести раздельный учет объемов товаров соб­ст­венного производства, произведенных в период действия сертификата.

Организации, которые не соответствуют таким критериям, но производят товары, включенные в перечень, также имеют льготу, пусть и не такую существенную – они могут платить налог на прибыль по ставке 10%.

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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