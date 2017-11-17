Внесены изменения в книгу учета для «упрощенцев»

Постановлением МНС, Минфина, Минтруда и соцзащиты и Минстата от 27.10.2017 № 21/37/62/131 внесены изменения в форму книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро­щенную систему налогообложения (далее – книга учета), связанные с учетом пособий на детей.

Напомним, что книга учета утверждена постановлением МНС, Минфина, Минтруда и соцзащиты и Минстата от 19.04.2007 № 55/60/59/38. С 17 ноября 2017 г. в графе 14 п. 1 раздела IV «Учет исчисления и уплаты обязательных страховых взносов и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» книги учета кроме начисленных пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей теперь необходимо указывать и начисленные пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.

Кроме того, в графе 5 раздела V «Учет расходов за счет средств бюджета фонда» книги учета предусмотрено, что пособия женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности, начисляются теперь при постановке на учет в любых организациях здравоохранения, а не только в государственных, как было ранее.

Соответствующие изменения внесены и в порядок заполнения книги учета.

Постановление № 21/37/62/131 вступило в силу с 17 ноября 2017 г.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 16.12.2017