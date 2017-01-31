Неравенство не для всех

Белорусы меньше жителей других посткоммунистических стран страдают от неравенства. Однако в целом только 44% граждан этих стран за время перехода к рыночной экономике сократили разрыв в доходах с развитыми экономиками. У 23% населения уровень доходов сейчас ниже, чем в 1989 г., говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития, презентация которого прошла 26 января в Минске.

Данные ЕБРР получены на основе исследования более 51 000 домохозяйств в 34 странах (29 посткоммунистических, а также Кипр, Германия, Греция, Италия и Турция), проведенного в конце 2015 – первой половине 2016 г. Очередной отчет ЕБРР Transition report 2016–2017 впервые посвящен неравенству и социально ориентированному (инклюзивному) экономическому росту, бенефициарами которого становятся все слои населения.

Определенный выигрыш мы получили. За 25 лет средний реальный доход в группе посткоммунистических стран вырос в 1,5 раза, тогда как в среднем в мире за то же время – в 1,25, в развитых странах – в 1,39, рассказал, представляя доклад, главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев. В результате переходным экономикам удалось сократить разрыв с развитыми странами на 17%. Например, в 1989 г. средний доход у первых составлял лишь 1/4 от уровня «большой семерки», в 2011 г. – 38%. Но за средними цифрами кроется быстрый рост неравенства. Расчеты экспертов ЕБРР показывают, что рост дохода на уровне среднерегионального темпа и выше затронул только 27% населения региона. Поделив его на 10 равных по численности групп с разным доходом (от 10% наименее до 10% наиболее обеспеченных), авторы доклада обнаружили, что рост уровня доходов, опережающий развитые страны и позволивший сократить разрыв с ними, коснулся 44% граждан бывших соцстран. Для 33% этот разрыв увеличился: их доходы росли медленнее, чем в развитых странах. А у 23% населения уровень дохода ниже, чем был до начала переходного периода в 1989 г.

По мнению авторов доклада, рыночная экономика, характеризующаяся свободой торговли, конкуренцией, развитым финансовым сектором, превосходит плановую и позволяет улучшить уровень жизни населения в средне- и долгосрочном периоде. Поэтому пресловутая «шоковая терапия» – болезненные реформы на пути к капитализму – цена, которую стоит заплатить. Однако выгоды от реформ могут не реализоваться, если экономический выигрыш не затрагивает большинства населения, считает С. Гуриев.

По данным ЕБРР в 2016 г. медианный реальный располагаемый доход на душу населения (больше и меньше которого – у одинакового числа людей) в посткоммунистических странах составил около 7 тыс. USD по паритету покупательной способности в 2011 г. (см. диаграмму на с. 4).). Но данные по каждой стране существенно различаются. В Словении и Литве ниже этого уровня доходы только у 10% самых бедных, тогда как в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане до него не дотягивают доходы даже 10% самых обеспеченных, а в России и Сербии это доход немногим ниже медианного по стране. Ниже этого уровня доходы у 50% населения Турции, 90% – Грузии, 30% – Казахстана. Доход от 10 000 USD и выше в Азербайджане имеют 20% наиболее обеспеченных, в Молдове – 10% самых богатых, в России – 50% населения, а в Польше и Эстонии – 70%.

В целом в регионе в 1989–2016 гг. 5% жителей посткоммунистических стран увеличили свои доходы на 110%, бедные жители – на 60%, а средний класс вырос на 40%. При этом в совокупности максимальный выигрыш от реформ получило 27% населения.

В Беларуси доходы за 1989–2016 гг. выросли в среднем на 80%, причем самых бедных – на 60%, а самых богатых – на 100%. Для сравнения: в России средний рост доходов за этот период составил 70%, но если 10% населения увеличили свои доходы на 110%, то у самых бедных жителей страны рост доходов оказался отрицательным. Таким образом, Беларусь прожила постсоветский период со сравнительно небольшим ростом неравенства и с минимальным увеличением доли богатых людей.

Гораздо выше неравенство внутри стран. В среднем по региону доходы 10% самых богатых в 19 раз выше доходов 10% самых бедных, в 1989 г. этот разрыв составлял 7. Максимальный разрыв – в России и Литве. В Беларуси доходы 10% самых бедных – около 2500 USD – примерно на уровне доходов такой же группы населения России, Сербии и Латвии. Зато 10% наиболее обеспеченных белорусов (менее 20 тыс. USD) выглядит весьма скромно на фоне доходов 10% самых богатых россиян (около 43 тыс. USD) или литовцев (более 45 тыс. USD).

Доходы в странах бывшего соцлагеря падали до 1996 г. – в среднем почти на 40% к уровню 1989 г. – из-за рецессии, вооруженных конфликтов и гражданских войн, последовавших за распадом СССР и Югославии. Социальные, экономические и физические издержки реформ перехода к рынку были настолько существенны, что люди, родившиеся в это время, в среднем на 1 см ниже ростом, чем те, кто родился чуть раньше или несколько позже, отмечается в докладе. Экономический кризис и войны повлияли и на траекторию неравенства (текущие военные конфликты повышают вероятность появления миллиардеров в стране на 10 процентных пунктов).

Главными бенефициарами роста доходов в посткоммунистических странах стала наиболее обеспеченная группа: у 10% наиболее богатых доход вырос на 82%, тогда как у 10% наиболее бедных – на 17%, или в 4,9 раза меньше. Быстрее, чем в среднем, доходы у наименее обеспеченного населения росли только в Казахстане и на Украине, а также в Азербайджане, где бенефициарами более быстрого роста стала половина населения нижней части медианы (первые пять из 10 доходных групп), причем только у наименее обеспеченных 30% этот рост был выше, чем в странах «большой семерки». В Черногории, Сербии и на Украине средний доход ниже, чем в 1989 г., у 100% населения, в Таджикистане – более чем у 90%.

Для сравнения: в Китае траектории роста доходов похожи на постсоветские, однако бедные получили больше выгод, чем в постсоветских странах: там разрыв в приросте доходов 10% наименее и 10% наиболее обеспеченных составил 3,1 раза.

Беларуси рост неравенства коснулся меньше других. Если признаки бедной части населения у нас схожи с соседями, то отечественные богачи выглядят весьма скромно по сравнению с зарубежными «коллегами». Большую часть из 30 последних лет темпы роста доходов населения в РБ были ниже среднего по региону уровня, но выше, чем в G7. Впрочем, этого было недостаточно, чтобы догнать развитые страны. По оценкам ЕБРР, у нас достаточно высокий уровень имущественных налогов по сравнению с ВВП – здесь мы уступаем лишь Греции и Египту (не потому, что налоги столь велики, а из-за скромных размеров ВВП).

Война с хижинами

В целом страны региона в сравнении с остальными частями мира демонстрируют умеренный уровень неравенства, достаточно низкий уровень бедности и высокий уровень концентрации богатства, заключают экономисты ЕБРР.

Несмотря на рост неравенства, с конца 1990-х уровень бедности (число живущих менее чем на 3,1 USD в день, по паритету покупательной способности) в посткоммунистических странах стремительно снижался. В России – с 29% в 1998 г. до 11% в 2014 г., в Таджикистане – стране с наименьшим доходом на душу населения в регионе – с 86% в 1999 г. до 23% в 2009 г. Для сравнения: в Бангладеш, где средний доход сопоставим с уровнем Таджикистана, за чертой бедности продолжает оставаться 78% населения. В среднем уровень бедности в переходных экономиках ниже, чем в сопоставимых по доходу других развивающихся странах.

По мнению ЕБРР, уровень неравенства оказывается ниже в странах, где высоко качество экономических институтов (верховенство права, контроль за коррупцией, качество регулирования и эффективности управления). Качество политических институтов на неравенство не влияет, однако играет важную роль в ограничении концентрации материальных благ у наиболее богатых. Чрезмерная концентрация богатства может вызывать негативное отношение к ключевым экономическим и политическим институтам, лежащим в основе рыночной экономики, и тем самым вести к замедлению экономического роста, отмечается в докладе.

Мир дворцов

Переходный период во многих развивающихся странах и перераспределение собственности привели к концентрации богатства в руках немногих. На долю миллиардеров из более чем 30 стран, с которыми сотрудничает ЕБРР, приходится 7% совокупного состояния списка Forbes. В нем числятся граждане России, Казахстана, Украины, Грузии, Польши, Румынии, Греции, Кипра, Турции, Египта и Марокко. Совокупная доля экономик этих стран в мировом ВВП – 6%, чуть меньше, чем доля местных миллиардеров в мировом богатстве. Еще 15 лет назад эта пропорция была обратной, как и для стран Азии и Латинской Америки.

Источники происхождения богатства «новых» миллиардеров существенно отличаются от остального мира. Если в развитых странах 17% совокупного благосостояния миллиардеров заработано на инновациях, 36% – в обрабатывающей промышленности, то в регионе ЕБРР в таких сферах заработано только 1 и 7% состояний. Источники почти 60% богатства – сырьевой сектор (включая металлы). К примеру, довольно долго в списке Forbes Россия была второй по числу миллиардеров, уступая только США, а после падения нефтяных цен переместилась на 4-е место. Впрочем, поскольку в список Forbes не входят миллионеры, картина концентрации богатства получается неполной.

Для Беларуси эта картина вообще отсутствует. Официальная статистика отечественных миллионеров и миллиардеров не считает, а кустарные списки «самых богатых и влиятельных» не дают представления о размере их состояния. В международных рейтингах есть несколько бизнесменов белорусского происхождения, но их капиталы сконцентрированы за рубежом и в оценке ЕБРР не учитываются. Замораживание приватизации и доминирование госсектора сдерживают как неравенство, так и рост числа состоятельных бизнесменов. Не в этом ли кроется неизменная «памяркоўнасць» населения и его лояльность к действующей власти?

Разность потенциалов

Неравенства возможностей негативно влияет на развитие экономики еще больше, чем неравенство доходов, утверждают в ЕБРР. Неравные возможности, как и сверхконцентрация богатства, вызывают потерю доверия к ключевым экономическим и политическим институтам. Различия в социальном статусе родителей (в т.ч. во времена СССР), месте рождения (город или село), гендерным признакам и этнической принадлежности составляют половину причин неравенства в доходах. Страны с более высоким уровнем неравенства возможностей имеют и более высокое материальное расслоение. К счастью, в Беларуси эти факторы выражены в меньшей степени, чем у многих соседних стран, но они имеются

Страны, сумевшие распределить выгоды от рыночных реформ среди большинства населения, сохранили политические демократические институты и смогли построить рыночную экономику. Там, где реформы повлекли обогащение узкого круга «допущенных к столику», произошел разворот как от рыночной экономики, так и от демократии. В этих странах антирыночники и популисты построили институты кланового капитализма, отметил С. Гуриев, а затем ликвидировали политические институты, которые могли бы привести к власти сторонников рыночных реформ. Поэтому он предупредил, что эффективная рыночная экономика, помимо конкуренции и развития частной собственности, должна обеспечивать достаточно высокий уровень социальной защиты населения. Только тогда реформы получат политическую поддержку. Реформы, приносящие пользу большинству населения и в кратко-, и в долгосрочном периоде, предотвращают популизм, в т.ч. в период кризисов. Это не учитывали реформаторы в России и некоторых других странах, за что и поплатились впоследствии. Он напомнил, что в пресловутом Вашингтонском консенсусе, который так любят ругать противники либерализма подчеркивалась необходимость защиты социально уязвимых слоев населения в период перемен. «Хорошие реформы лучше, чем быстрые» – подчеркнул С. Гуриев в совеем выступлении.

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН