Национальный план для «зеленой» экономики

На внедрение в производство экологически чистых, энерго- и ресурсосберегающих технологий направлен Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года (далее – Национальный план), утвержденный постановлением Совмина от 21.12.2016 №1061.

В числе приоритетных направлений названы снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, развитие электротранспорта, реализация концепции «умных» городов, повышение энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов, создание условий для производства органической продукции, развитие экологического туризма.

В частности, сельское хозяйство сегодня является одним из крупнейших источников выброса парниковых газов (23%), входит в число основных загрязнителей водных ресурсов, а также оказывает значительное влияние на деградацию земель и сокращение биоразнообразия. Мировой тренд – переход на органическое земледелие, позволяющее снизить уровень вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, стремительно растет спрос на organic-продукты. В США, например, он ежегодно прирастает на 68 млрд. USD.

Но если в мире насчитывается более 700 тыс. органических ферм, то в нашей стране лишь с десяток мелких хозяйств производит зерновые культуры, овощи, прудовую рыбу, козье молоко без применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений. «Зеленую» инициативу сдерживает, прежде всего, отсутствие соответствующей законодательной базы.

Национальный план ориентирует на устранение этого барьера. Создание благоприятных условий для развития «зеленого» агросектора будет также способствовать решению социальной проблемы — повышению занятости белорусов в аграрных регионах.

В энергетической сфере стратегический курс большинства стран – развитие возобновляемых источников энергии, что позволяет сократить выбросы парниковых газов, образующихся при сжигании ископаемого топлива. Германия, Дания, Нидерланды могут служить для нас образцом успешного развития, например, ветроэнергетики. В Беларуси. функционирует всего 65 ветроустановок (по состоянию на 1.07.2016 г.) общей мощностью 56,7 МВт, что почти в 30 раз меньше ветроэнергетического потенциала нашей страны.

Экологические цели преследует глобальная тенденция по ограничению использования в городах автомобилей с бензиновым двигателем. Например, некоторые европейские страны планируют запретить их уже к 2030 году. При этом растет популярность велосипедов и общественного транспорта. Авторы документа обращают внимание на то, что и Беларусь должна учесть эти тенденции, в том числе направив усилия на развитие и внедрение электрического транспорта. Пока же, по последним данным, в нашей республике всего 27 автомобилей на электрической тяге. Между тем, промышленность республики обладает значительным потенциалом как для производства и сборки электромобилей, так и их узлов — электродвигателей, аккумуляторных батарей. Данное направление, по мнению экспертов, помимо решения внутренних экологических и экономических задач, весьма перспективно в плане расширения отечественной линейки экспортных продуктов.

Плоды «озеленения» в виде улучшения состояния окружающей среды и условий проживания населения можно, согласно документу, ожидать и в повороте градостроительной политики к внедрению концепции «умных» городов (на примере спутников Минска).

Росту занятости будет способствовать энергоэффективное строительство, ориентирующее на возведение зданий и сооружений с применением энерго- и ресурсосберегающих технологий. В текущей пятилетке планируется ввод в эксплуатацию порядка 8,7 млн. м2 энергоэффективного жилья, при этом каждый пятый дом планируют строить по стандартам высоких классов энергоэффективности А+ и А.

В жилищно-коммунальной сфере «зеленый» акцент согласно Национальному плану должен быть направлен на расширение деятельности по переработке отходов. Помимо освобождения территорий, занятых сегодня под их полигонами, для использования земель в строительных, аграрных, лесохозяйственных целях, инвестиции в данную отрасль позволят раскрыть потенциал вторичных ресурсов, их использования для производства полезных и безопасных продуктов.

Новые возможности для «зеленого» экономического роста открывает развитие и трансфер экоинноваций. Благодаря им возникают новые виды экономической деятельности и даже новые отрасли экономики. В странах, успешно внедряющих принципы «зеленой» экономики, активное развитие и использование получила экологическая маркировка, которая способствует успешному продвижению товаров на зарубежные рынки. Однако отечественные производители товаров, работ, услуг пока не проявляют особой заинтересованность в этой сфере.

В Национальном плане также обращено внимание на необходимость внедрения и развития в нашей стране системы «зеленых» закупок. Правда, для этого потребуется подготовить соответствующую нормативную базу, в том числе определить перечни «зеленых» товаров, работ, услуг, установить квалификационные требования к их поставщикам (подрядчикам, исполнителям).

На реализацию мероприятий Национального плана не предусматривается отдельного выделения бюджетных средств. Предполагается, что они будут реализованы в рамках утвержденных государственных программ на 2016 – 2020 гг. в пределах объемов запланированного финансирования, а также за счет ресурсов из внебюджетных и иностранных источников.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому, НАН Беларуси и другим организациям, являющимся исполнителями мероприятий Национального плана, необходимо ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, представлять в Минприроды и охраны окружающей среды данные о ходе выполнения мероприятий Национального плана. В свою очередь, Минприроды поручено обобщать и анализировать полученную информацию и направлять ее в правительство с внесением предложений при необходимости о корректировке Национального плана.

Автор публикации: Михаил СТЕЛЬМАК